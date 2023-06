Ausgerechnet der Streamer, der immer über Twitch meckert, will kein böses Wort über Kick verlieren: „Ziemlich clever“

Evercore Heroes startet am 20. Juni in die Closed Beta. Wir verraten, was das für ein Spiel ist und warum LoL-Fans es sich anschauen sollten.

Diese Erkenntnis teilte er am 24. Juni im Subreddit von Asmongold , was auch dem Streamer auffiel. Wir haben den Post hier für euch eingebettet:

Was sind das für Vorwürfe? Einem Reddit-Nutzer war offenbar aufgefallen, dass 2 der insgesamt 5 von Kick auf der Startseite empfohlenen Kanäle für Glücksspiel-Streamer reserviert zu sein scheinen. Die Streams sollen immer an 3. und 5. Stelle im Feature erscheinen.

Vielmehr stilisiert man sich als Alternative zu Twitch, das „den Bezug zur Realität verloren“ habe und will auf Seite der Creator stehen. So lockt die Plattform mit einem Subsplit von 95 %, einem möglichen Stundenlohn für Streamer und persönlichem Support.

Was hat es mit Kick auf sich? Die neue Streaming-Plattform Kick hingegen wird von vielen kritisch beäugt. Primär die Nähe zum Online-Casino Stake und damit auch zum Glückspiel stört viele und führt sogar schon zu einer Sperre der Seite in Griechenland .

