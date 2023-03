Casino-Streamer will den Ober-Nerd von Twitch abwerben – Protzt mit Einnahmen auf neuer Streaming-Seite

Der US-Amerikaner Tyler “Trainwreck” Niknam (32) wurde mit Casino-Streams riesig auf Twitch. Nachdem er durch neue Regelungen zum Glücksspiel auf der Streaming-Plattform fast ein Viertel seiner Zuschauer verloren hatte, stieg er um auf die neue Konkurrenz Kick. Nun versucht er fleißig, Streamer abzuwerben.

Was hat es mit Kick auf sich? Twitch führte im Herbst 2022 neue Regelungen zum Glücksspiel auf der Plattform ein. Mit den neuen Regeln wurde es verboten, bestimmte Websites wie das umstrittene Online-Casino Stake im Stream zu zeigen oder dafür zu werben.

Verantwortliche von Stake investierten darauf in eine neue Streaming-Seite: Kick. Die neue Konkurrenz zu Twitch lockt mit 95/5-Split für Bezahl-Abos. Tyler “Trainwreck” Niknam, der bis dahin größte Glücksspiel-Streamer auf Twitch, stieg als “Berater und nicht-exklusiver Broadcaster” mit ein.

Mittlerweile wechselten viele andere Streamer, die mit Stake lukrative Deals gehabt hatten.

Eine lukrative Zielgruppe für Kick sind Streamer, die von Twitch gebannt wurden und nun erfolgreich, aber ohne Exklusiv-Vertrag auf YouTube streamen.

Wie versucht Trainwreck, Streamer anzulocken? Der 32-Jährige wird nicht müde zu betonen, dass Twitch seine Streamer nicht ausreichend würdigen würde. Bei Kick sei das alles viel besser. In einem Tweet vom 10. März zeigte er, wie viel man angeblich auf Kick verdienen könne.

Ein Screenshot zeigt die Anzahl der Bezahl-Abos für den laufenden Stream und die daraus resultierenden geschätzten Einnahmen. Mit 57 Abonnenten und 3.470 Geschenk-Abos sollen demnach über 16.000 US-Dollar zusammenkommen – bei Twitch würden die meisten Streamer nur die Hälfte davon erhalten.

Trainwreck bezeichnet das als eine “neue Ära des Streaming”. Der Post erhielt mehr als 5,2 Millionen Aufrufe. In den Kommentaren zeigen sich Content Creator beeindruckt von den Einnahme-Möglichkeiten, denken offen über einen Wechsel nach und erkundigen sich nach Möglichkeiten.

Wie kommt Asmongold ins Spiel? Unter den Kommentaren ist auch Asmongold, der größte MMORPG-Streamer von Twitch. Der WoW-Nerd ist jedoch auch ein ausgesprochener Kritiker von Twitch und wetterte bereits, die exzessive Werbung würde Twitch den Rest geben.

Trainwrecks Einnahmen kommentiert Asmongold betont neutral: Das sei viel mehr, als andere Websites im Livestreaming-Bereich bieten würden. Der Casino-Streamer scheint seine Chance zu wittern und beschwört sogar den Herrscher des hohen Rats der Titanen aus WoW: Aman’Thul.

“Wenn Twitch dich nicht mit etwas Schönem sichert, wie du es verdienst, ich schwöre bei Aman’thul, dass ich das tun werde”, antwortet Trainwreck und klingt dabei ein bisschen so, als würde er einen Verlobungsring für Asmongold kaufen wollen.

