„Warum sollte ich ein mieses Spiel zocken?“ – Twitch-Streamer Asmongold sagt, er ist fertig mit Diablo 4

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was stört den Twitch-Streamer? Ein Clip zeigt die Versuche von Asmongold, einen Elite-Gegner in Diablo 4 zu bezwingen. Dieser macht jedoch jedes Mal kurzen Prozess mit dem Twitch-Streamer.

Wie steht es gerade um Diablo 4? Nach einem starken Release kriselt es mit dem Start von Season 1 merklich beim ARPG von Blizzard. Spieler kritisieren, dass Nerfs ihnen den Spaß am Spiel nehmen . Selbst die Chefs entschuldigten sich bereits und versprachen, dass so etwas nie wieder vorkommen werde .

Insert

You are going to send email to