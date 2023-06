Diablo 4: „Ich werde keine Season nach der 1. spielen“ – Größter MMO-Streamer auf Twitch kritisiert das Endgame

Asmongold ist der größte MMORPG-Streamer auf Twitch. In seinem Stream reagierte er nun auf ein Video, das die Endgame-Erfahrung von Diablo 4 ab Stufe 83 zeigt, und in vielen Punkten gibt er seinen Senf dazu.

Asmongold äußert sich oft kritisch zu MMOs und Blizzard-Spielen wie Diablo 4 und lässt dabei seine Meinung heraus. Diesmal äußerte er sich zum Endgame und den Saisons in Diablo 4.

In einem Livestream regierte Asmongold auf ein Video vom YouTube-Kanal DM: Diablo 4. Im Ursprungsvideo geht es um das Endgame von Diablo 4 und wie der YouTube es empfindet.

Das ist eine massive Eintrittshürde

DM: Diablo 4 findet, der Skillbaum und die Paragonbretter seien nur auf den ersten Blick kompliziert und eigentlich einfach verständlich. Dem stimmt Asmongold zu, wünscht sich aber ein noch komplexeres System.

Als das Thema auf das Early Game von Diablo 4 schwenkt, erwähnt Asmongold, dass die Erfahrung im frühen Spielverlauf für den Barbaren und Druiden weniger spaßig sei als für die anderen Klassen. Ändert einfach die Modifier auf den Fähigkeiten und das Problem ist gelöst

Wie findet Asmongold das Endgame? Vor allem das Wiederholen von Sammelaufgaben und erneute Steigern des Ansehens in den Seasons sieht Asmongold problematisch.

Ich finde es problematisch, dass Spieler vielleicht Ansehen erneut Farmen und zeitintensive Nebenaufgaben erneut in den Seasons erledigen müssen. Das ist eine massive Eintrittshürde. Ich glaube, ich werde keine Diablo-Season nach der Ersten spielen, wenn ich das alles mehr als zweimal machen muss. Asmongold bei 14:56 auf YouTube

Auch viele andere Spieler haben Angst vor den kommenden Seasons in Diablo 4.

In der Reaction stimmt er vor allem der Kritik in Bezug auf Casual-Spieler zu. DM: Diablo 4 glaubt, die wenigsten Casual-Spieler würden die Lilith Stauen holen oder das Paragonbrett leveln. Asmongold fände es gut, wenn ein Item beim Finden der Lilith Statuen helfen würde, ohne dass man nachschauen müsse.

Der Schwierigkeit des neuen Hack’n Slays wird ebenfalls erwähn: Viele Spieler empfinden Diablo 4 als zu einfach. Asmongold empfindet die Schwierigkeit aber als gut. Vor allem für die Casual-Spieler sei sie geeignet und die 4 Weltenstufen böten eine gute Balance.

Asmongold loben die Nebenquests und die Umgebung der Welt. Das sie cool, insbesondere für Casual-Spieler. Er fände noch mehr in diese Richtung gut.

Auch die Nerfs werden kritisiert

Was ist das Problem mit den Nerfs? Im Video werden die Balance-Patches und Nerfs erwähnt. Asmongold findet zwar, dass der Wirbelwind-Barbar generft werden musste: Doch den Spielstil, den die Nerfs voraussetzen, mag er nicht. Der Twitch-Streamer kritisiert die erzwungene Rotation, um die guten Fähigkeiten auslösen zu können.

Es fühlt sich schlecht an, die Builder-Fähigkeiten zu benutzen.

Die Stats in Diablo 4 an sich beschreibt Asmongold als langweilig . Vor allem die Unterteilung der verschiedenen Schadensarten sei laut ihm in Diablo 3 besser und verständlicher.

Asmongold lobt vor allem die Kampagne von Diablo 4

Aber auch Lob findet in dem Video einen Platz. Die Kampagne in Diablo 4 empfindet Asmongold als eine 10 von 10. Sie sei besser als in Lost Ark oder Path of Exile. Damit stimmt er DM:Diablo 4 auch zu, dass Casual-Player der wichtigste Punkt für Diablo 4 seien und nicht die Hardcore-Spieler.

Genießt ihr das Endgame von Diablo 4 oder zockt ihr nur die Kampagne? Schreibt es in die Kommentare.

Wenn ihr sehen wollt, was sich in Diablo 4 aktuell verändert hat, dann haben wir die aktuellen Patchnotes zu Diablo 4 für euch.