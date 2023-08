Twitch: 27-jähriger Millionär streamt, während Haushaltshilfen sein Müllhalden-Zimmern aufräumen, schämt sich so sehr

Der ehemalige Overwatch-Profi Félix „xQc“ Lengyel war lange an der Spitze von Twitch. Um seinen Platz zu halten, streamte er wahnsinnig viel, Ernährung und Haushalt kamen zu kurz. Nun holte sich der 27-Jährige Unterstützung, doch das Ausmaß des Chaos schien ihn selbst zu überraschen.

Was für ein Müll-Problem hat xQc? Der Twitch-Streamer ist sehr viel auf Sendung. 2022 streamte er an 6 von 7 Tagen und war im Schnitt 11 Stunden täglich live (via Twitchtracker). Das bedeutete für xQc: Essen vom Lieferdienst, die Verpackung wird einfach neben dem Schreibtisch auf den Boden geworfen.

Während Zuschauer, die gelegentlich einen Blick auf die wachsenden Müllberge werfen konnten, befremdet waren, rechtfertigte sich xQc: Das gammlige Hühnchen rieche irgendwie gut. Für viele ist das unverständlich – schließlich verdient der 27-Jährige Millionen, da kann er ja einfach jemanden zum Saubermachen bezahlen.

Genau das hat xQc nun getan, doch als der Putztrupp im Hintergrund seines Streams auftrat, wurde er ungewohnt schweigsam.

Redseliger Streamer verstummt angesichts des eigenen Mülls

Was war das für eine Situation? In seinem Stream sah sich xQc gemeinsam mit seinen Zuschauern ein Video an, während im Hintergrund mehrere Personen Abfall in Tüten stopften. Der Twitch-Streamer, der sonst für seine teils unverständlichen Redeschwälle bekannt ist, brachte plötzlich keinen Ton mehr heraus.

Stattdessen begann er, eine Nachricht an seinen Chat zu tippen: „Normalerweise bin ich nicht so verlegen, Chat, ich bin eher sozial und gechillt. Aber dieses Mal … Da ist so verdammt viel Müll, heilige Scheiße, ich bin echt schüchtern.“

xQc gab zu, es fühle sich an, als seien die Haushaltshilfen schon “seit Jahren” am Saubermachen, er wisse gar nicht, was er sagen solle. Den ganzen unangenehmen Clip seht ihr hier:

Als eine der Haushaltshilfen einen Blick auf den Bildschirm zu werfen schien, schloss xQc das Text-Fenster schnell und setzte das pausierte Video fort.

Der Twitch-Streamer hatte erst kürzlich zugegeben, nicht ganz glücklich mit seiner Situation zu sein: Er lebe in einem Haus, das sich nicht wie ein Zuhause anfühle, ernähre sich nur von Fastfood, während seine Streamer-Kollegen glückliche Beziehungen führen würden.

Mit einem Umzug, einer neuen – wenn auch kurzlebigen – Beziehung und nun der Einstellung eines Putztrupps, scheint xQc momentan bestrebt zu sein, an seiner Situation zu arbeiten.

Wenn sich jetzt jemand um seinen Haushalt kümmert, hat der Twitch-Streamer zumindest den Kopf frei, um sich anderen Problemen zu stellen. Denn xQc steht gerade für seinen Reaction-Content in der Kritik: Ihm wird vorgeworfen, die Inhalte kleinerer Creator zu klauen und wenig beizutragen.

Warum das seiner Meinung nach genau so sein muss, erfahrt ihr hier:

