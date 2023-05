Der größte Twitch-Streamer der Welt versteht seine eigenen Inhalte nicht mehr: „Wie kann man sich das anschauen?“

Der franko-kanadische Streamer Félix “xQc” Lengyel (2/) ist aktuell der größte Streamer auf Twitch. Er ist dafür bekannt, rasend schnell und nicht gerade deutlich zu sprechen. Das hat jetzt völlig absurde Ausmaße angenommen, denn der Streamer scheint sich selbst nicht mehr zu verstehen.

Wie kam xQc zu dieser Erkenntnis? Der Streamer, der mit einer Watchtime von knapp 14.700 Stunden in 30 Tagen weltweit die Nummer 1 ist (via sullygnome), befindet sich in einem Wettstreit mit seinem schwedischen Twitch-Kollegen Forsen. Die beiden versuchen, sich in Speedruns im Blöckchen-Spiel Minecraft gegenseitig zu unterbieten.

Seit Forsen am 23. März 2023 einen neuen Rekord aufgestellt hatte, starete xQc unzählige Runs, um sich seinen Titel zurückzukämpfen. Nach insgesamt 277 Stunden ist es ihm am 7. Mai endlich gelungen, die Zeit von Forsen zu unterbieten.

Unmittelbar danach sah sich xQc das VoD des Runs an und erklärte seinen Zuschauern, was ihm in bestimmten Momenten so durch den Kopf gegangen war. Dabei merkte er jedoch plötzlich, dass nicht einmal er selbst so richtig versteht, was er sagt.

Nicht einmal xQc versteht den “Juicer”

Inwiefern versteht er sich selbst nicht mehr? Als xQc sich selbst zuhört, wird ihm plötzlich klar, was sein Chat schon seit Jahren sagt: Er spricht tatsächlich ziemlich undeutlich. Der Streamer ist sogar selbst überfragt, was sein vergangenes ich von vor ungefähr 20 Minuten sagen wollte.

Wir haben euch den entsprechenden Clip und eine Übersetzung hier eingebunden:

Ich weiß nicht, was er da sagt. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand hier sitzen kann und sich diesen Scheiß tatsächlich anschaut und anhört.

Was hat er denn nun eigentlich gesagt? Zum Glück gibt es da noch die Fans des “Juicers”, wie sie ihn nennen. Die haben jahrelange Übung darin, ihm zuzuhören und können für ihn übersetzen. Im LivestreamFail-Subreddit, wo der Clip geteilt wurde, stellten gleich mehrere Zuschauer ihre Übersetzungen bereit.

Wie sich herausstellt, überlegte xQc, ob er noch einmal nach unten gehen soll, um Faden zu holen, den er möglicherweise dort zurückgelassen hatte (via Reddit).

Andere Reddit-Nutzer sind beeindruckt von den Fähigkeiten der Fans und fragen sich scherzhaft, wo man diese Talente noch einsetzen könnte: Bestimmt kann jemand, der xQc versteht, auch beschädigte Tonaufnahmen entziffern und so zur Lösung von Kriminalfällen beitragen (via Reddit).

Das Eingeständnis von xQc, selbst nicht zu verstehen, was er da eigentlich sagt, ist schon die zweite überraschend selbstreflektierte Aussage des Streamers innerhalb weniger Tage. Bereits Ende April hatte er zugegeben, dass rund um die Uhr zu zocken und sich von Fast Food zu ernähren, nicht unbedingt glücklich macht:

