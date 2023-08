Baldur’s Gate 3: 2 NPCs geben euch einige der besten Buffs im Spiel, aber sie wollen eure Augen dafür haben

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Eine der seltsamsten und quälendsten Szenen kommt auf euch zu. Als Amateur-Chirurg führt Volo eine Augenoperation an euch durch, die beinahe mit einer Lobotomie endet. Ihr müsst einige Checks bestehen, während er euch weiterhin in den Augapfel sticht.

Das magische Auge verleiht einem Gruppenmitglied die Fähigkeit, unsichtbare Einheiten zu sehen. Mit diesem Auge könnt ihr unsichtbare Kreaturen im Umkreis von 9 Metern sehen. Die Fähigkeit verschafft in vielen Bereichen von Baldur’s Gate 3 einen enormen Vorteil. Am besten gebt ihr das Auge einem Nahkämpfer unter euch.

In Baldur’s Gate 3 trefft ihr auf Tantchen Ethel, während sie am Feldrand von zwei Brüdern verhört wird. Folgt der Questreihe und findet Tantchen Ethel in ihrer Teehütte.

