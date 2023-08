Baldur’s Gate 3: Twitch-Streamerin trifft fragwürdige Entscheidungen – „Bin die schlechteste Druidin aller Zeiten“

In Baldur’s Gate 3 gibt es zahlreiche Entscheidungen innerhalb des Spiels, die ihr treffen könnt. Twitch-Streamerin Sirenkahls spielt eine Druidin und erledigt tragischerweise einen tierischen Begleiter. Wie es dazu kam, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Vorsicht Spoiler: Der Artikel enthält Story-Spoiler aus Akt 1.

Was ist passiert? Twitch-Streamerin Sirenkahls taucht in die Welt von Baldur’s Gate 3 ein, indem sie die Rolle einer Druidin annahm. Mit ihrem ganz eigenen Ansatz überraschte sie jedoch ihre Zuschauer, als sie den geliebten Begleiter Kratzer unabsichtlich in den Tod führte. Es wurde schnell klar, dass ihre Vorgehensweise als Druidin alles andere als gewöhnlich war.

Unerwartet landete Sirenkahls mit dem Hund Kratzer im Kampf. Sie schaffte den Check nicht und wollte auch nicht weggehen, so griff Kratzer sie an. Entschlossen, den Hund ohne tödliche Gewalt außer Gefecht zu setzen, plante sie einen Angriff, der Kratzer lediglich in einen tiefen Schlaf versetzen sollte. Jedoch entging ihr dabei, dass solche „nicht tödlichen Angriffe nur im Nahkampf“ wirksam waren. Stattdessen zog sie einen Pfeil aus ihrer Waffe und schoss auf den Hund… mit fatalen Folgen.

So könnt ihr euren Charakter zurücksetzen und eine neue Klasse wählen:

Sirenkahls tötet versehentlich Kratzer und schlägt einen bösen Weg ein

Wie ging es weiter? Der Pfeil traf Kratzer, und der treue Begleiter fiel regungslos zu Boden. Ein Schockmoment für die Zuschauer, aber auch für Sirenkahls selbst, die anfing zu schreien, als sie bemerkte, dass Kratzer wirklich verstorben war. Für Spieler, die nicht vorhaben Kratzer zu töten: Der Hund ist nicht nur ein treuer Begleiter, sondern auch nützlich im Kampf.

Die verhängnisvolle Aktion enthüllte, dass sie offenbar nicht den typischen Pfaden eines Druiden folgte und vielleicht sogar eine finstere Macht in ihr wuchs. In ihrem TikTok-Video bezeichnet sie sich selbst als „die schlechteste Druidin ever.“

Hier könnt ihr euch das TikTok-Video ansehen:

Vorsicht Spoiler: Ab hier enthält der Artikel Story-Spoiler aus Akt 1 über die Eulenbärenhöhle.

Was folgte noch? Dennoch war dies nicht das Ende ihrer Geschichte. Als sie schließlich die Eulenbärenhöhle erreichte, demonstrierte Sirenkahls dann endgültig und auf beeindruckende Weise ihren Ruf als wohl „schlechteste Druidin“ in Baldur’s Gate 3.

Mit einer Mischung aus Aufregung und rücksichtsloser Handlungsweise brachte sie die Mutter des Eulenbärenjungen um, begleitet von einem enthusiastischen Kampfschrei. Ihre impulsiven Entscheidungen schienen den traditionellen Wertvorstellungen eines Druiden erneut zu widersprechen.

Kurz darauf folgte eine traurige Szene, die das Herz vieler Spieler berührte und starke Erinnerungen an „König der Löwen“ weckte. In einem ergreifenden Moment versuchte das Eulenbärenjunge verzweifelt, seine leblose Mutter aufzuwecken, angetrieben von Hunger und Verlust. Dieser Moment der Unschuld und Traurigkeit ließ so manchen Spieler emotional werden.

Hier könnt ihr das TikTok-Video sehen:

Wie ging die Story aus? Die Geschichte nahm eine dunkle Wendung. Das Eulenbärenbaby, das zuvor so hilflos schien, begann plötzlich, seine tote Mutter zu verspeisen.

Ein verstörender Akt, der die bereits angespannte Atmosphäre der Szene in etwas Unheimliches und Makabres verwandelte. Die Kombination aus Nahrungsmangel und dem Überlebensinstinkt des Jungtieres führte zu dieser schockierenden Handlung, die Sirenkahls sprachlos zurückließ.



In Baldur’s Gate 3 habt ihr die Möglichkeit, sowohl Kratzer als auch das Eulenbärenjunge als langanhaltende Begleiter in eurem Lager willkommen zu heißen. Es muss also nicht so blutrünstig für Kratzer enden.

Wie ihr das Eulenbärenjunge bekommen könnt, erfahrt ihr hier: Eulenbärenjunges Quest – So rettet ihr den Begleiter