Baldur’s Gate 3 will seine große Schwachstelle angehen – Entwickler sind von Akt 3 „so frustriert wie ihr“

In einem großen Update an die Community sprechen die Entwickler von Baldur’s Gate 3 einige Probleme an. Mit im Fokus steht auch der von Bugs geplagte Akt 3.

Was ist los bei Baldur’s Gate 3? Direkt zum Launch entstand ein großer Hype um das Game. Nach Tag 1 war Baldur’s Gate 3 das zweitgrößte Spiel auf Steam. Doch mit der großen Menge an Spielern wurde auch schnell deutlich, welche Probleme es gibt. Der dritte Akt des Spiels steckt voller Bugs und Probleme, die bei Spielern für negative Erfahrungen sorgen.

Die Entwickler bei Larian Studios hören die Beschwerden und geben in einem großen Update einen Ausblick darauf, was sich ändern wird. Und wie zeitnah das geschieht.

Entwickler über Akt 3 von Baldur’s Gate 3

Was sagen die Entwickler? Mit dem großen Patch 2 für Baldur’s Gate werden einige Probleme und Wünsche angegangen, die Spieler in der Community äußern. Speziell zu diesem Thema erklärt das Team:

Wir wissen, dass die Leistung in Akt 3 nicht so gut ist wie die der ersten beiden Akte, aber die gute Nachricht ist, dass Patch 2 große Leistungsverbesserungen für das gesamte Spiel bringt, aber vor allem für Akt 3, wo ihr es am meisten spüren werdet. Wir werden außerdem den ganzen September hindurch daran arbeiten, die Leistung in Akt 3 mit einer neuen Technologie weiter zu verbessern, deren Veröffentlichung etwas länger gedauert hat, als wir erwartet hatten. […]Wir haben eure Berichte über Akt 3 gelesen und sind genauso frustriert wie ihr über die Bugs, die das Spielerlebnis beeinträchtigen. Deshalb bemühen wir uns, diese schnell zu beheben. Und wie ihr an unserem Hotfix- und Patch-Rollout bemerkt habt, sind wir dabei ziemlich schnell. Patch 2 soll einige der größeren Probleme beseitigen, einschließlich derer in Akt 3. Larian Studios auf Steam

Der Patch soll also schon bald kommen und einige der größten Bugs aus dem Spiel werfen. Bei uns auf MeinMMO zeigte Cortyn im Meinungsartikel, wie schlimm der Zustand von Akt 3 ist. Denn dort gibt es einige Bugs, die so gravierend sind, dass man der Story kaum noch folgen kann.

Auch auf die Dialoge wirken sich die Bugs aus. So kann man teils nur bestimmte Antworten auswählen, weil die Wahl-Option nicht funktioniert.

Bisher wurde an vielen Stellen dazu geraten, einfach zu warten. Und wer bisher Geduld hatte, der kann sich bald wohl freuen, denn der Patch 2 scheint schon in den Startlöchern zu stehen. Hattet ihr auch solche Probleme in Akt 3?