Baldur’s Gate 3 hat am 1. Abend über 470.000 Spieler, legt Steam und Twitch lahm – Was macht es so gut?

Mit Baldur’s Gate 3 ist ein neuer Titel für den PC erschienen, auf den sich offenbar Hunderttausende gefreut haben. Die Server von Steam und Twitch sind direkt zu Release eingebrochen. Was macht es so gut?

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in Baldur’s Gate 3 einen Helden von der Schwertküste, einer Welt in Dungeons & Dragons.

Nachdem ein Parasit euch infiziert hat, müsst ihr ihn wieder loswerden – oder euch mit ihm verbünden.

Das taktische Rollenspiel setzt auf Charakter-Entwicklung, Interaktionen und Kampf. Selbst Romanzen sind möglich.

So gut lief der Start von Baldur’s Gate 3: Am 3. August war der Release von Baldur’s Gate 3 auf Steam und GOG, nachdem das Spiel 3 Jahre lang im Early Access war. Die Version für PS5 erscheint im September.

Direkt zum Release-Abend gab es Probleme mit den Steam-Servern, Nutzer meldeten etwa langsame Downloads. Selbst Twitch schien zeitweise nur instabil zu laufen. Dass Baldur’s Gate 3 dafür verantwortlich ist, lässt sich stark durch die Zahlen vermuten:

Das Spiel ist der Topseller weltweit auf Steam, noch vor dem Dauerrenner CS:GO (via Steam).

Direkt am ersten Abend zockten 471.897 Spieler in der Spitze und aktuell 359.456 (via steamcharts). Damit ist das Spiel auf Steam größer als Dota 2, nur CS:GO hat noch mehr Spieler.

Auf Twitch schauten zum Release über 480.000 Zuschauer zu (via sullygnome).

Die Bewertungen sprechen ebenfalls für sich. Bei bereits über 18.300 kürzlichen Rezensionen auf Steam steht das Spiel bei 96 % und ist damit äußerst positiv. Inklusive Early Access sind es 91 % und sehr positiv (via Steam, Stand 4. August 2023).

Hier seht ihr den Launch-Trailer:

Baldur’s Gate 3 bietet Freiheit und haufenweise Möglichkeiten

Baldur’s Gate 3 gilt als Ausnahme-Spiel, an dem hunderte Entwickler über Jahre gearbeitet haben, um es perfekt zu machen. Taktische Rollenspiele dieser Art sind in der Regel eher in einer Nischen-Community beliebt.

Dass genau Baldur’s Gate 3 nun so beliebt ist, liegt unter anderem daran, dass ein bekanntes Franchise und ein bekanntes Studio dahinterstecken: D&D ist das größte Rollenspiel der Welt, Larian Studios hat schon mit Divinity: Original Sin 2 eines der besten RPGs auf Steam geliefert. Zu den großen Features des Spiels zählen:

Der schiere Umfang von Baldur’s Gate 3 hat schon vor Release die Fans begeistert und schafft es nun auch nach dem Start offensichtlich, noch mehr Spieler anzulocken. Gelobt wird vor allem der Early Access: so müsse es laufen. Sich die Zeit nehmen und das Spiel so polieren, dass es am Ende perfekt wird.

Auch wir bei MeinMMO sind überzeugt davon, dass Baldur’s Gate 3 eines der besten Spiele des Jahres, vielleicht aller Zeiten wird und uns weit über 100 Stunden Spielzeit bescheren wird. Allein eine kleine Neben-Story hat zu einer rasanten, persönlichen Geschichte geführt:

Baldur’s Gate 3: Die persönliche Fehde mit einer Hexe kostete mich 3 Stunden Lebenszeit – Die Lösung dauerte keine 30 Sekunden