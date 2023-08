Steam Server Status: Zum Release von Baldur’s Gate 3 gibt es Probleme

Heute. am 3. August erscheint Baldur’s Gate 3. Pünktlich zum Start um 17:00 Uhr wollen offenbar viele Spieler direkt starten. Jetzt gibt es Meldungen zu Problemen mit den Servern.

Was ist los beim Release?

Seit 17:00 Uhr könnt ihr Baldur’s Gate 3 herunterladen und offiziell auch spielen.

Allerdings ist das Spiel 122 GB groß und es gab keinen Preload. Entsprechend groß ist nun der Andrang.

Es gibt Berichte über Probleme mit Steam und dem Download. Allerdings lassen die sich nicht einheitlich bestätigen.

Sind die Steam Server down? Nein, zumindest nicht bei jedem. Bei unseren Tests hatten wir in allen Fällen Zugriff auf die offizielle Website von Steam, konnten uns einloggen, Spiele starten und Downloads nutzen.

Allerdings melden Nutzer auf Reddit, dass der Download ausgesprochen langsam sei. Die Seite allestörungen.de zeigt ein vermehrtes Aufkommen von Problem-Meldungen bei Steam seit etwa 17:00 Uhr. Betroffen sind demnach:

Serververbindung

Einloggen

Aktualisierungen

Update um 18:50 Uhr: Vor allem langsame Download-Geschwindigkeiten werden immer wieder als Problem genannt. Das deutet auf ein Problem mit den Servern hin. Eine offizielle Aussage seitens Steam gibt es noch nicht. Nutzt die Zeit am besten, um euren Grafikkarten-Treiber zu aktualisieren.

Auch die Ausschläge bei Google mit Suchanfragen zu Server-Problemen bei Steam wachsen an und das weltweit. Ob das tatsächlich an Baldur’s Gate 3 liegt, oder ob dahinter ein anderes Problem steckt, können wir nicht sagen. Eine ähnliche Situation gab es schon bei Sons of the Forest.

Da das Problem nicht bei jedem auftritt, raten wir dazu, den Client neu zu starten, falls möglich. Ansonsten versucht es weiter, möglicherweise sorgt der Andrang gerade schlicht für Überlastungen und Timeouts.

Püntklich zum Launch gibt es einen neuen Trailer:

Download langsam? Baldur’s Gate 3 erfordert 122 GB

Das Problem an Baldur’s Gate 3 ist, dass das Spiel eine enorme Größe beim Download mitbringt. Zwar gab es vorher jahrelang einen Early Access, allerdings haben die Entwickler geraten, sowohl den Early Access zu deinstallieren als auch alle Speicherstände zu löschen. Es könne sonst zu Problemen kommen.

Da das Spiel aber noch bis zum Release im Early-Access-Status war, hätte jeder Besitzer oder Vorbesteller noch die alte Version heruntergeladen. Also mussten alle bis 17:00 Uhr warten. Der Release war global, also weltweit zur selben Zeit. Laut Entwicklern lag das Problem aber bei Steam.

Durch die enorme Größe werden allerdings viele Spieler gerade in Deutschland vermutlich direkt zum Release-Tag ohnehin nicht mehr zum Spielen kommen – insbesondere, wenn sie erst später nach Hause kommen.

Wir empfehlen deswegen, den Download einfach über Nacht laufen zu lassen, inklusive Treiber-Update für Nvidia-Grafikkarten. So könnt ihr entspannt am Freitag oder am Wochenende zocken. Ärgerlich ist das nur für alle, die sich extra Urlaub genommen haben.

Wenn ihr euch schon einen Eindruck vom Spiel machen wollt, findet ihr hier unseren Anspiel-Bericht:

Release-Version von Baldur’s Gate 3 gespielt: Die persönliche Fehde mit einer Hexe zeigt, was das RPG so genial macht