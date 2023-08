Baldur’s Gate 3: Nvidia Treiber installieren – Das solltet ihr jetzt noch erledigen

Im Anschluss könntet ihr aber von einem fiesen Fenster begrüßt werden, das euch sagt, dass euer Grafikkarten-Treiber nicht mehr aktuell ist. Nutzt also die Zeit, in der ihr ohnehin schon warten müsst, direkt für einen weiteren Download:

Heute erscheint Baldur’s Gate 3 für den PC (Steam, GOG). Wer jedoch das Spiel starten will, wird mit einem Hinweis begrüßt: Euer Nvidia-Treiber ist nicht mehr aktuell. Wer dem vorbeugen will, sollte die Zwangs-Wartezeit jetzt nutzen.

Insert

You are going to send email to