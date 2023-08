Am 3. August findet der Release von Baldur’s Gate 3 statt. Wir von MeinMMO verraten euch hier die genauen Informationen zur Uhrzeit und den Themen Download und Preload.

Um wie viel Uhr geht es los? Baldur’s Gate 3 erscheint um 17:00 Uhr deutscher Zeit am Donnerstag, dem 3. August. Für welchen Plattformen erscheint Baldur’s Gate 3? Vorerst nur für den PC. Dort könnt ihr es auf Steam oder GOG kaufen. Erst am 6. September findet der Release auf der PlayStation 5 statt. Gibt es einen verfrühten Zugang? Für den PC nicht. Hier gab es bisher den Early Access, der euch einen ersten Teil des Rollenspiels erkunden lässt.



Bei der PS5 sieht das allerdings etwas anders aus. Hier könnt ihr euch die Digital Deluxe Edition kaufen. Diese lässt euch drei Tage früher, also schon am 3. September, spielen. Wann startet der Preload? Für Baldur’s Gate 3 wird es keinen Preload geben. Laut den Entwicklern lässt Steam dies in Kombination mit der „Early Access“-Version nicht zu. Wie groß ist der Download? Zum Start um 17:00 Uhr müsst ihr rund 120 GB herunterladen. Was sollte ich sonst noch zum Start wissen? Die Entwickler empfehlen, dass ihr alte Spielstände löscht und den Client vom Early Access deinstalliert. Letzterer kann nicht für die Vollversion genutzt werden.



Außerdem gaben die Entwickler weitere nützliche Tipps. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Baldur’s Gate 3 erklärt, warum ihr vor Release eure Speicherstände löschen und das Game deinstallieren solltet Wie teuer ist Baldur’s Gate 3? Das Basisspiel kostet 59,99 Euro auf Steam. Es gab eine Zeit lang eine Collector’s Edition für 259,99 Euro, die jedoch schon ausverkauft ist.

12 Klassen, 11 Völker und viele Freiheiten

Was macht Baldur’s Gate 3 so interessant? Derzeit ist das Interesse an dem Rollenspiel riesig. Das liegt nicht zuletzt an den vielen Freiheiten, die euch das Spiel bietet. So könnt ihr euren Charakter aus einer von 12 Klassen auswählen, die sich insgesamt sogar auf 46 Unterklassen aufteilen.

Dazu kommen verschiedene Völker mit kleineren Boni sowie die Möglichkeit, mehrere Klassen zu kombinieren. Im Grunde sind euch keine Grenzen gesetzt, abgesehen von der limitierenden Anzahl von 12 Leveln und der Tatsache, dass manche Kombinationen einfach nicht gut sind.

Zudem bietet Baldur’s Gate euch bis zu 17.000 alternative Enden. Das ist eine beachtliche Zahl und lockt allein viele Interessenten an. Dazu kommen ein tiefgehendes, rundenbasiertes Kampfsystem, viel Lore für Fans der Rollenspielreihe, Beziehungen mit NPCs und auch einige kuriose Momente.

Was sagt ihr zu Baldur’s Gate 3? Freut ihr euch auf den Release?