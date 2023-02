Steam: Server Status zum Release von Sons of the Forest – Das ist der aktuelle Stand

Zum Release von Sons of the Forest am 23. Februar machen sich viele Fans Gedanken darüber, ob die Server von Steam dem Ansturm standhalten. MeinMMO liefert euch den aktuellen Status.

Sind die Steam-Server down? Aktuell sind die Server von Steam instabil. Bei unseren Tests ist exakt zum Release von Sons of the Forest um 19:00 Uhr deutscher Zeit ein Fehler aufgetreten, durch den weder der Shop von Steam noch die Steam-Seite von Sons of the Forest aufrufbar ist. Laut steamstat.us sollten jedoch alle EU-Server online sein.

Mittlerweile sind die Seiten zwar wieder da, dafür lässt sich Sons of the Forest nicht kaufen. Sobald es in den Warenkorb gelegt werden woll, tauchen verschiedene Fehler auf und ihr könnt den Kauf nicht abschließen.

Einige Nutzer schaffen es, Sons of the Forest aktuell zu kaufen und sogar anderen zu schenken. Die Twitch-Streamer CohhCarnage, Gronkh und Trymacs können bereits spielen, falls ihr euch Gameplay ansehen wollt.

Tipp: Einige Nutzer berichten, dass sie über die Mobile-App von Steam mehr Glück haben. Wir können das nicht bestätigen, aber ihr könnt auch dort versuchen, das Spiel zu kaufen.

Wie kommt es zum Server-Down? Sons of the Forest ist das meist erwartete Spiel auf Steam. Wie viele Fans allerdings tatsächlich auf das Spiel warten, können wir nicht sagen. Dass ein Release die Steam-Server selbst in die Knie zwingt, ist selten.

Gleichzeitig zum Start von Sons of the Forest erschienen heute allerdings auch Blood Bowl 3 und Company of Heroes 3. Die 3 Releases gemeinsam stellen ein größeres Problem dar, wie es aussieht.

Da es zu Sons of the Forest keinen Preload und keinen Vorab-Kauf gab, ist der Andrang auf das Spiel entsprechend groß. Außerdem müsst ihr noch weitere rund 10 – 20 Gigabyte herunterladen, nachdem ihr das Spiel gekauft habt. Das Survival-Game kommt ausschließlich auf Steam.

Die Entwickler haben zu Sons of the Forest im Vorfeld nicht allzu viel verraten. Wir kennen bereits grob die Story des Survival-Games und einige Details zum Gameplay, wie etwa NPC-Begleiter und das verbesserte Bau-System. Mehr dazu lest ihr in unserem Info-Hub:

Wir halten euch mit aktuellen Infos und Guides zu Sons of the Forest hier auf MeinMMO auf dem Laufenden. Ihr könnt damit rechnen, dass wir in den kommenden Tagen weitere Inhalte zum Spiel veröffentlichen und unsere ersten Eindrücke mit euch teilen, falls wir es schaffen, das Spiel zu kaufen und zu spielen.

