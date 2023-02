Sons of the Forest: Steam Server Down? Bei diesen Streamern auf Twitch könnt ihr zusehen

Zum Release von Sons of the Forest auf Steam kommt es aktuell zu Problemen mit den Servern. Fans können das Spiel nicht kaufen oder sogar überhaupt nicht auf die Shop-Seite zugreifen. MeinMMO zeigt euch, wo ihr trotzdem einen Eindruck vom neuen Survival-Game bekommen könnt, denn einige Streamer auf Twitch können schon zocken.

Was ist los bei Sons of the Forest? Aktuell gibt es Server-Probleme bei Steam, durch den ihr entweder die entsprechende Seite von Sons of the Forest nicht aufrufen oder das Spiel nicht in den Warenkorb legen könnt. Den aktuellen Status lest ihr in unserem Live-Ticker:

Die Server sind allerdings nicht vollkommen down, sondern nur überlastet mit den vielen Nachfragen. Entsprechend können einige Spieler schon zocken und zeigen Gameplay auf Twitch.

Wo kann ich zusehen? Wir haben uns umgeschaut und empfehlen euch einige Streamer, bei denen ihr euch einen ersten Eindruck von Sons of the Forest machen könnt:

Gronkh hat bereits Zugang zu Sons of the Forest und hat gerade sogar den größten Kanal international für das Spiel.

Trymacs ist einer der größten deutschen Streamer. Er will 72 Stunden am Stück zocken.

Dhalucard ist ebenfalls eine bekannte Größe in der deutschen Twitch- und YouTube-Szene.

CohhCarnage zeigt ebenfalls Sons of the Forest, falls ihr lieber auf Englisch schauen wollt.

Ihr findet auch eine Übersicht direkt auf Twitch, wer gerade Sons of the Forest streamt.

Lohnt sich Sons of the Forest?

Die Streams können euch dabei helfen, einen besseren Eindruck von Sons of the Forest zu bekommen. Das Survival-Game setzt stark auf Horror-Elemente und ist vermutlich nicht unbedingt leicht. Wer ein „entspanntes“ Spiel sucht, ist hier vermutlich falsch.

Sucht ihr aber nach einer Herausforderung, starken Survival-Elementen und einer interessanten Story, solltet ihr euch Sons of the Forest ansehen. Infos zum Gameplay findet ihr in unserer Übersicht:

Sons of the Forest lässt sich alleine oder mit bis zu 8 Spielern im Koop spielen. Außerdem begleiten euch NPC-Begleiter, die ihr jedoch auch entsprechend gut behandeln müsst, damit sie nicht schlapp machen.

Das Spiel kostet auf Steam 28,99 Euro und kommt vorerst nicht für PlayStation oder Xbox. Überlegt ihr, ob ihr euch Sons of the Forest kaufen solltet, haben wir hier noch einige Hinweise für euch:

