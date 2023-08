Baldur’s Gate 3: Durch Astarion bekommt ihr einen der besten Buffs im Spiel, aber ihr müsst ihn dafür zu etwas zwingen

Mehr zu Baldur’s Gate 3: Die besten Multiclass-Builds und was sie so gut macht

Araj bietet euch im Austausch für euer Blut verschiedene Tränke an. Während des Gesprächs erkennt sie, dass euer Begleiter ein Vampirzögling ist. Sollte Astarion nicht anwesend sein, sondern sich im Lager befinden, wird sie dennoch nach einem Blutsauger fragen. Araj wird euch darum bitten, sie mit in euer Lager zu nehmen oder Astarion herzubringen.

Was muss ich tun, um den Buff zu bekommen? In Akt 2 bei den Türmen des Mondaufgangs trefft ihr auf die Drow-Händlerin Araj Oblodras. Sie ist auf der Minikarte leicht durch ein Händlersymbol zu erkennen.

