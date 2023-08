Ein tierischer NPC in Baldur’s Gate ist besonders seltsam, doch droppt einen nützlichen Ring

In Baldur’s Gate 3 trefft ihr zu Beginn auf einen seltsamen Ochsen im Smaragdhain. Irgendwas scheint nicht mit ihm zu stimmen. Erledigt ihn und erhaltet einen nützlichen Ring oder gewinnt ihn als Verbündeten. Wie ihr das Ganze anstellt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Wer ist der seltsame Ochse? Zu Beginn werdet ihr in Baldur’s Gate 3 auf einen seltsamen Ochsen im Smaragdhain treffen, der eure Neugier weckt. Dieser Ochse unterscheidet sich deutlich von seinen Artgenossen.

Er ist auffallend kleiner als die anderen beiden Ochsen und sein „Muuuh“ klingt seltsam menschlich. Doch das Merkwürdigste sind seine außergewöhnlichen Fähigkeiten wie Blindsicht, Dunkelsicht und Resistenzen, die bei gewöhnlichen Ochsen nicht vorkommen.

Nähert ihr euch diesem sonderbaren Wesen, erwartet euch ein Wahrnehmungscheck, der darauf hinweist, dass hier mehr im Gange ist. Der Ochse verhält sich nicht nur untypisch, sondern hütet auch ein großes Geheimnis: Er ist tatsächlich kein Ochse, sondern verbirgt seine wahre Natur.

So erfahrt ihr sein Geheimnis und erhaltet einen Ring, oder gewinnt ihn als Verbündeten

Was droppt der seltsame Ochse?

„Segensring des Gestaltwandlers“, besonders für Monddruiden gut

Ihr erhaltet +1d4 auf alle Würfe, wenn ihr eure Gestalt wandelt oder euch verkleidet.

Zudem auch den Hut der Feuerschärfe, der dem Träger „Arkane Schärfe“ verleiht, wenn er Feuerschaden verursacht

Wo finde ich den seltsamen Ochsen? Zuerst trefft ihr ihn im Smaragdhain. Ihr könnt den Zauber, Schriftrolle oder Trank „Mit Tieren sprechen“ verwenden, um ein Gespräch mit dem seltsamen Ochsen zu führen. Oder ihr verwandelt euch selbst in ein Tier, um mit ihm zu sprechen. „Mit Tieren sprechen“ bietet viele tolle Dialoge in Baldur’s Gate 3, unter anderem auch mit dem Eulenbärenjungen.

Seltsamer Ochse im Smaragdhain: Durch einen erfolgreichen „Arkane Kunde“-Check wird offensichtlich, dass der Ochse nicht normal ist. Nach dem erfolgreichen Check könnt ihr ihn nach seinem Geheimnis fragen. Anfangs wird er es leugnen, doch durch einen gelungene Überzeugen-, Einschüchtern- oder Täusche-Check wird er einen Teil seines Geheimnisses preisgeben. Er sehnt sich danach, nach Baldur’s Tor zu reisen.

Nun lasst ihr ihn in Ruhe, damit er seine Reise fortsetzen kann. So bekommt ihr die Gelegenheit, mehr über den Ochsen zu erfahren.

Seltsamer Ochse am Gasthaus „Zum letzten Licht“: In Akt 2 trefft ihr den seltsamen Ochsen nochmal am Gasthaus „Zum letzten Licht“. Er befindet sich im Stall. Verwendet wieder „Mit Tieren sprechen“. Schafft ihr den Wurf, wird er euch Visionen von einem Blutbad zeigen: Viele massakrierte, tote Körper – alle aufeinander gestapelt.

Diese Möglichkeiten habt ihr:

Tötet ihn und steckt den Loot ein: Wenn ihr ihn weiterhin belästigt, wird er sich als riesiger, fieser Schlick-Gegner entpuppen und euch angreifen. Wenn ihr ihn tötet, bekommt ihr den Ring und den Hut.

Wenn ihr ihn weiterhin belästigt, wird er sich als riesiger, fieser Schlick-Gegner entpuppen und euch angreifen. Wenn ihr ihn tötet, bekommt ihr den Ring und den Hut. Ihn als „Freund“ gewinnen : Ihn nicht töten, sondern ihm helfen, nach Baldur’s Tor zu gelangen. Er hat eine Questreihe für euch. Ihr schmuggelt ihn dann als Apfel nach Baldur’s Tor, sobald ihr ihn Akt 3 wieder trefft. Koordinaten für Akt 3: X 41, Y -142

: Ihn nicht töten, sondern ihm helfen, nach Baldur’s Tor zu gelangen. Er hat eine Questreihe für euch. Ihr schmuggelt ihn dann als Apfel nach Baldur’s Tor, sobald ihr ihn Akt 3 wieder trefft. Koordinaten für Akt 3: X 41, Y -142 Wenn ihr ihn bis zum Ende am Leben lasst und ihm helft, gewinnt ihr ihn als Verbündeten beim letzten Kampf des Spiels. Allerdings bekommt ihr dann nicht den Ring und den Feuerhut – jedenfalls laut meinem Stand.

Mit Tieren zu sprechen offenbart immer wieder neue Überraschungen, spannende Dialoge und Storys. Offenbar ist der seltsame Ochse in Wirklichkeit eine mörderische Kreatur, die ihrem alten Leben entfliehen möchte. Was werdet ihr tun? Ihm das Leben nehmen und den Loot einstecken oder ihm sein Traumleben in Baldur’s Tor bescheren und ihn als Verbündeten gewinnen?

