Baldur’s Gate 3: Tank hat so viel Rüstung, dass die Gegner gar keinen Angriff mehr wagen

Übermächtig in Baldur’s Gate 3. Ein Tank hat so viel Rüstung, dass Gegner ihn gar nicht mehr angreifen wollen – sie haben eh fast keine Chance zu treffen.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr die Möglichkeit, eure Charaktere nach Belieben zu formen. Wie es sich für D&D gehört, könnt ihr dabei auch ziemlich aberwitzige Kombinationen erschaffen, die einfach nur übermächtig sind – aber das ist meistens vom Spiel gewollt oder zumindest unterstützt. Doch manchmal kann ein Charakter auch einfach zu stark sein. Ein Tank hat so viel Rüstung, dass Gegner gar nicht erst versuchen, ihn überhaupt anzugreifen.

Was ist das für ein Wert? In Baldur’s Gate 3 entscheidet die Rüstungsklasse („AC“) in den meisten Fällen über eure Verteidigung. Angreifer müssen mittels eines Würfelwurfes über euren Rüstungswert kommen, ansonsten schlägt ein Angriff fehl. Der Reddit-Nutzer „xXDANG3RDANXx“ zeigt einen Screenshot, auf dem sein Tank einen Wert von 27 erreicht. Da Gegner mit einem W20 würfeln und darauf noch Boni angerechnet bekommen, wird ein Großteil der Angriffe fast automatisch fehlschlagen.

Wie setzt sich die Rüstung zusammen? Wie genau die Rüstung sich zusammensetzt, lässt sich anhand des Screenshots gut erkennen.

Den Grundwert von 18 Rüstung hat „Danielle“ aufgrund der schweren Rüstung.

+2 Rüstung gibt es durch den getragenen Schild

+1 Rüstung durch Schuhe, die einen Bonus verleihen

+1 Rüstung durch die Handschuhe, die einen Bonus verleihen

+1 Rüstung durch „Verteidigung“, ein passiver Klassen-Skill, der beim Tragen von schwerer Rüstung aktiviert wird

+2 Rüstung vom Schild des Glaubens, einem Paladin- bzw. Kleriker-Zauber

+1 Rüstung vom „Warding Bond“-Zauber des Klerikers

+1 Rüstung vom getragenen Umhang, der einen Bonus verleiht

In den Kommentaren wird erwähnt, dass man hier sogar noch mehr erschaffen kann. Mittels einer besonderen Rüstung ist es möglich, sogar einen Wert von 30 Rüstung zu erreichen. Allerdings rät der Thread-Ersteller davon ab, denn dann würden vermutlich alle Feinde sofort das Weite suchen.

Reagieren Feinde darauf? Ja. Auch wenn die KI in Baldur’s Gate manchmal etwas fragwürdige Entscheidungen trifft, versucht sie zumeist logische Handlungen zu wählen. Wenn die Rüstung eines Charakters so hoch ist, dass ein Angriff nahezu garantiert fehlschlägt, dann stürzen sich die Feinde lieber auf einfachere Ziele – zumeist Magier oder andere Fernkämpfer. Das kann man natürlich auch ausnutzen, um Wege taktisch zu blockieren oder Feinde dazu zu bringen, lange Umwege in Kauf zu nehmen.

Ist man dann unbesiegbar? Nein. Auch wenn ein hoher Rüstungswert eine solide Basis ist, können Charaktere noch immer besiegt werden. Viele Zauber verursachen Flächenschaden, der ganz oder teilweise durchkommt – egal wie hoch die Rüstung ist. Auch können Umgebungseffekte, wie etwa der Sturz von einer Klippe, noch immer tödlich enden.

Ihr könnt in Baldur’s Gate 3 also einen ziemlich mächtigen Charakter erschaffen – vollkommen sicher solltet ihr euch aber deswegen nicht fühlen.