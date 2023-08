Baldur’s Gate 3: Spieler rösten Astarion mit einer Superwaffe, entdecken geheime und witzige Dialoge

Doch die Zitate allein können nicht die ganze Komik der Szene einfangen. Neil Newbon, der Astarions Stimme verkörpert, verleiht der Darbietung genau jene ausgewogene Mischung aus zorniger Ironie, die auf seltsame Weise an den Schurken Megamind erinnert. Die Gesten von Astarion in dieser Szene tragen wunderbar zur humorvollen Atmosphäre bei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist passiert? User gokkyun auf Reddit hat geheime und äußerst amüsante Dialoge mit Astarion erlebt, nachdem er ihn mit einer Superwaffe malträtiert hat. Dabei geht es um die Entscheidung, die Solarlanze am Ende der Githyanki-Krippe zu aktivieren.

Insert

You are going to send email to