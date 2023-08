Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Soll ich sie befreien oder nicht? Solltet ihr die Fee nicht befreien, so bleibt der Effekt der Lampe aktiv und schützt euch vor den Schatten, ihr müsst jedoch immer wieder die Laterne in der Hand halten, um geschützt zu sein.

Begebt euch in die Schattenlande und sucht im Norden die Taverne „Zum letzten Licht“. Dort angekommen könnt ihr von Jaheira eine Quest „Finde Schutz vor dem Schattenfluch“ bekommen. Lasst euch noch von Isobel segnen, damit ihr in den Randgebieten ohne Nebenwirkungen durch die Schatten wandeln könnt.

Eine Mondlaterne wird erst zum späteren Zeitpunkt wichtig, wenn ihr euch tiefer in die Schattenverfluchten Landen begebt. Solltet ihr erst an Randgebieten unterwegs sein, reichen Lichtzauber oder eine normale Fackel, um die Schatten zu vertreiben . Wir zeigen euch nun, wo ihr eine funktionierende Mondlaterne finden könnt.

