Baldur’s Gate 3: „Liebesduell“ endet explosiv, als Lae’zel die Geduld verliert

In Baldur’s Gate 3 kann die Liebe manchmal ein Problem sein. Vor allem Lae’zel ruiniert gerne mal alles – denn sie kennt keine Hemmungen.

Wer in Baldur’s Gate 3 möchte, dass Lae’zel zur Herzensdame wird, der muss gegen sie ein Duell gewinnen. Doch das kann gehörig nach hinten losgehen. Denn wer Lae’zel die falschen Waffen an die Hand gibt, kann damit der Heldenreise ein jähes Ende bereiten. Davon berichtet DDDritte im Subreddit von Baldur’s Gate 3 und verrät, wie seine Beziehung zu Lae’zel explosiv und sehr spontan in die Brüche ging.

Was ist mit Lae’zel passiert? Als Gith’yanki-Kriegerin hat Lae’zel ein etwas anderes Vorstellung von Partnerschaft und Liebe als das die anderen Völker in der Welt von Baldur’s Gate 3 haben. Wenn man sie um den Finger wickelt und dann eine Beziehung mit ihr eingehen will, dann möchte sie einen Kampf. Denn nur wenn man sie im Kampf schlagen kann, dann ist man auch ein geeigneter Partner.

Dabei beging DDDritte allerdings einen kritischen Fehler, der schwerwiegende Folgen haben sollte.

Was war das für ein Fehler? Das Problem war, dass der Spieler einige Dinge in Lae’zels Inventar hatte, die da vielleicht besser nicht hingehören. Vor allem die Runenpulver-Phiole, die man in Akt 1 erhalten kann, ist extrem gefährlich. Die Phiole gilt nämlich als der gefährlichste Sprengstoff im Spiel und kann die ganze Gruppe innerhalb einer Runde auslöschen. Viele heben sich die Phiole auf, um besonders harte Bosskämpfe zu erleichtern.

Lae’zel dachte sich bei dem Kampf um die Liebe aber wohl „wennschon, dennschon“ und ging bei dem Duell besonders brachial vor.

Ihr ahnt es vermutlich bereits: Lae’zel schleuderte die Runenpulver-Bombe auf ihren künftigen Liebhaber, gönnte sich einen Trank der Hast und benutzte danach noch eine Schriftrolle, um einen Eissturm zu entfesseln.

Das Ende vom Lied: Alles im Lager explodiert, Lae’zel „gewinnt“ den Kampf und ist natürlich schwer enttäuscht darüber, dass ihr Auserwählter offenbar nicht die notwendige Kampfkraft aufweist, um sie herumzubekommen.

Was grundsätzlich eine amüsante Situation sein könnte, wurde für DDDritte allerdings zum großen Ärgernis. Lae’zel hatte im Anschluss nicht nur die Gruppe verlassen – der Spieler hatte auch vergessen in jüngerer Vergangenheit zu speichern, sodass mehrere Stunden Fortschritt mit zahlreichen Kämpfen verloren waren.

Dass Baldur’s Gate 3 aufgrund der vielen Variablen auch immer mal wieder für Frust sorgen kann, haben schon viele Spielerinnen und Spieler zuvor erfahren. Tatsächlich gibt es nämlich Millionen Käufer von Baldur’s Gate 3, die es niemals über das Tutorial hinausgeschafft haben.