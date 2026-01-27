Baldur’s Gate 3 löschte zum Release hunderte Szenen, aber dank eines Fans könnt ihr sie jetzt wieder spielen

Als Baldur’s Gate 3 final erschien, brachte das Rollenspiel einige Änderungen im Vergleich zum Early Access mit sich, doch es wurden auch zahlreiche Szenen gestrichen. Jetzt könnt ihr sie dank eines Fans wieder erleben.

Am 3. August 2023 feierte Baldur’s Gate 3 seinen vollständigen Release, nachdem es bereits seit Oktober 2020 im Early Access spielbar war. Mit dem finalen Release änderte sich einiges an der Version des Rollenspiels. Wenige Monate vor dem Release rieten die Entwickler sogar davon ab, die „Early Access“-Version zu kaufen – damit riskiere man den Spielspaß.

Was wurde zum finalen Release gestrichen? Trotz der enormen Größe von Baldur’s Gate 3 haben es viele Inhalte nicht in die finale Version geschafft. Dataminer haben in den Spieldaten etwa viele Stunden an ungenutzten Voice-Lines gefunden. Andere Szenen waren ausschließlich in der „Early Access“-Version enthalten. Wir verraten euch hier, welche Inhalte nicht im Spiel sind und warum sie zum Release nicht vorhanden sind.

Wieso sind die Inhalte jetzt spielbar? Die Mod eines Fans ermöglicht es, alte Szenen, Zwischensequenzen und Dialoge wieder im Rollenspiel zu erleben. Die meisten davon wurden nahezu unverändert aus der „Early Access“-Version übernommen. Andere Inhalte hat der Modder komplett neu rekonstruiert – auf Basis von „Überresten“, die er in den Spieldaten finden konnte. Vor allem Fans, die den Early Access nie gespielt haben, können so verpasste Inhalte nachholen.

Mod bringt über 1.000 vertonte Dialogzeilen zurück ins Spiel

Was ist das für eine Mod? Die Mod für Baldur’s Gate 3 heißt „Early Access Scenes Restored“ und bringt eine große Menge gestrichener, aber auch neu zusammengesetzter, Inhalte zurück ins Spiel. Der Modder HyperspaceTowel erklärt, dass er damit über 100 Gespräche und mehr als 1.000 vertonte Dialogzeilen wieder integriert habe, die weiterhin ins Spiel passen. Zusätzlich reagieren Charaktere dadurch auf verschiedene Ereignisse aus Akt 1.

Zu den Mod-Features gehören:

  • mehr NPC-Begegnungen und Lager-Events
  • wiederhergestellte NPCs, Begegnungen und Lager-Szenen
  • mehr Reaktivität der Begleiter
  • zusätzliche Zustimmung oder Ablehnung durch Gefährten
  • überarbeitete Zwischensequenzen mit verbesserter Kameraführung und Timing
  • gestrichene Early-Access-Dialogzeilen, die in Dialoge der Vollversion integriert wurden
  • zusätzliche Origin-Dialogoptionen
  • neue Szenen für Wyll und Karlach

Die Mod „Early Access Scenes Restored“ könnt ihr auf nexusmods.com herunterladen. Wie ihr Mods in Baldur’s Gate 3 installiert und welche sich außerdem lohnen, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

HyperspaceTowel hat zudem angekündigt, auch in Zukunft weitere Inhalte ins Rollenspiel (zurück)bringen zu wollen. Geplant sind unter anderem noch mehr Reaktivität für Wyll und Karlach, Thralls auf dem Nautiloid sowie zusätzliche Dialoge für den Spielercharakter.

Einen Teaser für die Mod seht ihr hier:

„Zeit für einen neuen Playthrough! (Oder mehrere)“

Das sagen Fans dazu: Unter dem YouTube-Video kündigen viele Fans direkt einen weiteren Spieldurchlauf an. So schreibt etwa Cassandra_Solidor: „Ich hab mir gerade erst eine kleine Pause von BG3 gegönnt – und dann kommst du mit DEM HIER um die Ecke?! Tja, Pause vorbei!“ Und optimaltime schreibt: „Sieht so aus, als stünde der 100. Durchlauf wieder auf dem Speiseplan, Leute.“

Auch auf Reddit sprechen Fans über die neue Mod. So merkt etwa Medium-Theme-4611 in einem Reddit-Post an, dass dies der perfekte Zeitpunkt sei, wenn man gerade im Honour-Mode gescheitert ist. Und Lord_Snaps scherzt: „Super. Dann sehe ich meine Frau jetzt wohl eine Woche lang nicht mehr.“

Auch ganz ohne Mods bietet Baldur’s Gate 3 dank der ausgefeilten Charaktere und der vielen möglichen Entscheidungen eine enorme Menge an Dialogen. Eine Spielerin hat sogar sämtliche gesprochene Dialoge des Spiels zusammengetragen und ausgerechnet, wie viele Tage man am Stück zuhören müsste, um sie alle einmal zu erleben. Dabei hat sie auch enthüllt, wer die größte Labertasche unter den Begleitern in Baldur’s Gate 3 ist.

