Baldur’s Gate 3 – Dieser ganze Content hat es nicht ins fertige Spiel geschafft

Baldur’s Gate 3 ist riesig – trotzdem wurde viel Content gestrichen. Wir verraten euch, welche Inhalte nicht im Spiel sind und warum sie zum Release nicht vorhanden sind.

Baldur’s Gate 3 ist ein ziemlich großes Spiel. Der erste Durchlauf dauert bei aufmerksamen Spielern an die 100 Stunden Spielzeit, in vielen Fällen sogar deutlich länger – und das ist nur ein Durchlauf. Mit anderen Entscheidungen oder Klassen lassen sich noch ganz andere Szenen, Quests oder gar Begleiter entdecken, die man beim ersten Durchlauf übersehen hat.

Doch trotz seiner Größe gibt es viele Inhalte, die in der Release-Version von Baldur’s Gate 3 nicht enthalten sind. Dataminer haben in den Spieldaten viele Stunden an ungenutzten Voice-Lines gefunden, die im fertigen Spiel gar keine Verwendung finden. Manche Inhalte wurden kurz vor dem Launch gestrichen, andere waren nur in der „Early Access“-Version und wieder andere waren nie mehr als ein grober Gedanke, der dann wieder verworfen wurde.

Wir sprechen darüber, was für Inhalte mal geplant oder Teil des Spiels waren und was es nicht in den Release geschafft hat.

Spoilerwarnung: Da es hier um unveröffentlichte Inhalte geht, die im Zusammenhang mit der Story stehen, wird es zu einigen Spoilern kommen. Ihr wurdet gewarnt.

Die Upper City von Baldur’s Gate

Die Upper City oder auch die „Obere Stadt“ gehört zu den wenigen Inhalten, bei denen man ganz klar sagen kann, dass sie erst kurz vor Release gestrichen wurden. Denn noch 4 Wochen vor dem Release des Spiels erklärte der Studio-Chef von Larian im “Panel from Hell”, dass die Lower City nur ein kleiner Teil von Baldurs Tor sei und die Upper City noch eindrucksvoller und vollkommen erforschbar sei.

Dass die Upper City nun nur sehr kurz vor dem finalen Kampf vorkommt und quasi nicht erforscht werden kann, haben einige Fans daher mit einem flauen Gefühl im Magen aufgenommen.

Dass die Upper City lange Zeit geplant war, lässt sich noch an vielen Stellen im Spiel festmachen. So erzählen einige NPCs, dass ihr sie doch mal in der „Upper City“ besuchen sollt und manche Quests enden gegenwärtig sehr abrupt, die eigentlich in der Upper City ihr Ende hätten.

Auch das „Vampirschloss“ von Cazador, Astarions Schöpfer, sollte eigentlich in der Upper City sein. Der Eingang zu seinem Anwesen befindet sich stattdessen nun recht unpassend in einer Stadtmauer – ein sehr deutliches Indiz, dass hier recht spät etwas geändert wurde.

Besonders ärgerlich ist hier, dass der Wegfall der „Upper City“ auch dafür gesorgt hat, dass es kein „gutes“ Ende für Karlach gibt – denn dafür hätte man einige Dinge in der Upper City erledigen müssen.

Larian hat aber bereits ein besseres Ende für Karlach in Patch 2 versprochen.

Avernus

Während der Entwicklung von Baldur’s Gate 3 war es mal angedacht, dass es das Gebiet Avernus gibt. Das ist eine der Höllen in dem Universum und hätte eine ähnliche Funktion wie das Gebiet „Underdark“ in Akt 1 erfüllt. Es wäre ein vornehmlich optionales Gebiet, in dem man einige Teufel getroffen hätte und dazu einige interessante Dialoge vor allem rund um Karlach und ihre Verbindung zu Zariel.

Karlach hätte sich in Avernus sicher wohl gefühlt. Zumindest ein bisschen.

Zusätzlich sollte man hier Seelenmünzen finden und einige besonders harte Kämpfe bestreiten können.

Wie weit Avernus bereits ausgearbeitet war, ist allerdings auch nicht ganz klar. Die Idee wurde vermutlich schon recht früh wieder verworfen.

Von einem Besuch in den Höllen ist allerdings nicht viel in der Release-Version übrig geblieben. Lediglich den Palast von Raphael kann man besuchen.

Raphael als Händler und die Seelenmünzen

Raphael ist einer der wichtigsten Charaktere von Baldur’s Gate 3 und bietet den Helden einen lukrativen Deal an. Aber selbst wenn man diesen Pakt ausschlägt, ist er ein interessanter Charakter, der noch lange in Erinnerung bleibt.

Ursprünglich war mal gedacht, dass Raphael sogar als Händler fungiert. Im Tausch gegen Seelenmünzen hätte er besondere Gegenstände aus seiner Privatsammlung zum Verkauf angeboten.

Raphael wollte mal Seelenmünzen von euch haben.

In der Release-Version von Baldur’s Gate gibt es die Seelenmünzen noch, aber sie sind kein Zahlungsmittel. Stattdessen könnt ihr sie verwenden, um eure Begleiterin Karlach mit einem mächtigen Buff auszustatten und ihre Höllenmaschine für eine Weile überhitzen zu lassen. Sie ist im Kampf dann deutlich effektiver.

Raphaels Sammlung an Gegenständen gibt es zwar noch in abgewandelter Form – aber die müsst ihr nun stehlen, anstatt sie zu kaufen.

Daisy – Das Verlangen im Kopf

Die Traum-Sequenzen waren in der Early-Access-Variante von Baldur’s Gate 3 noch ganz anders. Dort habt ihr nicht euren Wächter oder den Emperor getroffen, sondern eine hübsche Frau namens Daisy (eine Anspielung an „Desire“ – Verlangen).

Interessant ist, dass Daisy auch noch im offiziellen Artbook vorkommt – der Emperor aber nicht. Es scheint sich hier also um eine Änderung zu handeln, die erst sehr spät beschlossen wurde.

Daisy habt ihr im Traum immer am Ufer eines Flusses gefunden. Sie versuchte immer wieder, euch zu verführen und dazu zu bringen, ihr zu vertrauen. Sie erfüllte damit eine ähnliche Funktion wie der von euch gewählte Wächter und der Emperor, hatte jedoch einen anderen Ansatz.

Die genauen Gründe dafür kennen wir nicht, doch einige Tester aus der Early-Access-Version sagten, dass sie mit Daisy nichts anfangen konnten und sie schlicht langweilig fanden. Vielleicht war ihre Abschaffung also eine gute Entscheidung.

Zwei Songs mit großer Story

Der Schere zum Opfer gefallen sind zusammen mit Daisy auch zwei Songs.

In der fertigen Version läuft das wunderschöne Lied „Down by the River“ nur noch während der Charakter-Erstellung und ist danach gar nicht mehr im Spiel zu finden. Die ursprüngliche Bedeutung des Lieds ist dabei vollkommen verloren gegangen, denn:

Daisy hat euch vor die Wahl gestellt, ewig bei ihr zu bleiben. Wenn man gewollt hätte, dann könnte der Spieler ewig bei ihr „unten am Fluss“ sein, also „Down by the River“. In dem Fall hätte man sich ihr (und damit dem Wurm im Kopf) ganz hingegeben und wäre zum Gedankenschinder geworden. Das wird vor allem deutlich, wenn man sich die Lyrics des Lieds anschaut:

„Lace your heart with mine, let your sleeping soul take flight.“ – „Verbinde dein Herz mit meinem, lass deine schlafende Seele davonfliegen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wenn ihr euch gefragt habt, warum das Lied ganz am Ende so unheimliche Töne anschlägt – dann ist das der Grund. Denn eigentlich ergebt ihr euch zusammen mit dem Lied eurem Dasein als Gedankenschinder und verbleibt für immer im Traum bei Daisy, während euer Körper kontrolliert wird.

Es handelt sich dabei also nicht um ein vermeintlich romantisches Liebeslied, sondern den Versuch der Kaulquappe, euch zur Aufgabe zu bringen.

Das Gleiche gilt für den Song „The Power“. Den bekommt man jetzt (soweit bekannt) nur während der Credits zu hören. Auch hier geht es um die Kräfte, die mit der Illithid-Kaulquappe einhergehen und wieder ist es Daisy, die euch dazu verleiten will, sich diesen Kräften hinzugeben und langsam mit ihr zu verschmelzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Beide Lieder und deren Bedeutung sind mit dem Austausch von Daisy gegen den Emperor leider fast vollständig aus dem Spiel verschwunden.

Nebenwirkungen der Illithid-Kräfte

Eine große Entscheidung von Baldur’s Gate 3 ist das Verwenden der Illithid-Kräfte. Die Kräfte erlauben es etwa, im Kampf besondere Aktionen auszuführen oder in Dialogen den Gesprächspartner fast automatisch zu überzeugen – man muss nur ein mickriges Würfel-Ergebnis von 2 überbieten.

Ursprünglich war hier geplant, dass das Verwenden der Illithid-Kräfte irgendwann eine negative Auswirkung hat. Wer sie zu oft nutzt, würde irgendwann die Folgen davon spüren.

Das ist im fertigen Spiel nicht der Fall. Viele Begleiter, die Erzählerin und selbst das Interface impliziert noch, dass die Verwendung dieser Kräfte irgendwann einen Preis kosten wird – aber das ist nicht der Fall. Ihr könnt die Kräfte nach Herzenslust verwenden und werdet dafür niemals bestraft.

Entfernung der Kaulquappe

Die Suche nach einer Heilung, um die Verwandlung in einen Gedankenschinder zu verhindern, ist eines der ganz großen Themen, gerade am Anfang von Baldur’s Gate 3. Auch wenn das im fertigen Spiel bis zum Ende nicht möglich ist – früher sollte das mal möglich sein. So gibt es klare Hinweise darauf, dass Raphael euch permanent von der Kaulquappe heilen konnte, was den Verlauf der Geschichte deutlich verändert hätte.

Omeluum soll eure Tadpole “ausschalten” können – laut Quest und Ring tut er das auch. Bringt aber nix.

Auch im „Underdark“ gab es eine solche Möglichkeit. Findige Spieler treffen dort noch heute auf Omeluum, der euch am Ende einer langen Questreihe einen Ring gibt, der angeblich „die Auswirkungen der Kaulquappe verhindert – die positiven wie die negativen“. Tatsächlich hat dieser Ring beim Anlegen aber gar keine Auswirkung auf eure Illithiden-Fähigkeiten. Auch das ist offenbar ein Konzept, das man verworfen hat.

Lazarus – Lange End-Sequenzen

Besonders auffällig ist, dass es in den Spieldaten von Baldur’s Gate 3 knapp eine Stunde ungenutzter Voice-Lines für Lazarus („Withers“) gibt. Die Dateien sind als „Epiloge“ gekennzeichnet und können sich zum Beispiel auf YouTube angehört werden.

Es ist recht offensichtlich, welchen Zweck diese Voice-Lines erfüllen sollten. Sie dienten ursprünglich als „Epilog“ und erzählten, was die Helden nach Abschluss der Geschichte noch tun. Je nach den Entscheidungen gibt es etwa Sätze, was Shadowheart oder Astarion nach Abschluss der Handlung mit ihrem Leben angestellt haben – oder wie es endete:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Larian hat bereits angekündigt, dass man das Ende des Spiels nochmal überarbeiten möchte und hier einige Verbesserungen vornimmt. Es wäre also möglich, dass wir viele dieser Voice-Lines noch zu hören bekommen, wenn ein wenig Zeit verstrichen ist und weitere Patches erschienen sind.

Diener von Shar und den Toten Drei

In einer früheren Version des Spiels war es möglich, unterschiedlichen Gottheiten zu huldigen – darunter auch Shar. Das ist besonders interessant, weil ihr dann einzigartige Gespräche mit Shadowheart hättet führen können, die ebenfalls eine Anhängerin von Shar ist.

Zwar können sich einige Klassen noch unterschiedlichen Wesen verschreiben – aber Shar ist nicht mehr dabei.

Kleriker hatten auch die Option, sich den Toten Drei zu verschreiben, also Bhaal, Bane und Myrkul – auch das hätte einige Story-Implikationen bedeutet, die gerade in Akt 2 und 3 zum Tragen gekommen wären.

Entfernte Storylines – Halsin, Minthara und Jaheira

Halsin und Minthara sind zwei Begleiter, die ihr in Baldur’s Gate 3 bekommen könnt. Sie sind zwar keine „Origin-Charaktere“, können sich aber doch eurer Gruppe anschließen und sogar in Romanzen verwickelt werden.

Beide Charaktere hatten jedoch ursprünglich viel umfangreichere Geschichten.

Mintharas Geschichte hätte auch die Thematik einer Schwangerschaft behandelt, wie aus vielen Dialog-Optionen und einigen Soundfiles hervorgeht. In der fertigen Version des Spiels ist davon nichts mehr zu finden.

Bei Minthara war mal viel mehr Story angedacht – oder zumindest eine andere.

Halsin hingegen hätte einen größeren Part in Akt 3 gehabt und den Zirkel der Druiden eingeschaltet, der eine zusätzliche Fraktion gewesen wäre. Im fertigen Spiel ist Halsin am Ende eher ein Alleingänger – er erwähnt seinen Zirkel zwar immer mal wieder, eine richtige Interaktion damit gibt es allerdings nicht.

Jaheira hatte bis kurz vor Release auch eine Romanzen-Option, ihr hättet also mit ihr schlafen können – das wurde ebenfalls gestrichen.

Warum wurden diese Dinge gestrichen? Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Larian betont selbst, dass man sehr zufrieden mit dem ist, was es letztlich ins Spiel geschafft hat und dass es eine bewusste Entscheidung gewesen sei, was man aufgenommen und rausgeschmissen hätte.

Aber ein wenig Hoffnung auf einige dieser Inhalte gibt es noch. Denn Larian ist für seine „Definitive Editions“ bekannt, wo oft noch ungenutzte Inhalte nachträglich hinzugefügt werden. Eine Garantie gibt es aber nicht.