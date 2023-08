Baldur’s Gate 3: Neues Ende für Karlach kommt, soll alles besser machen

Baldur’s Gate 3 will das Ende hübscher ausgestalten, denn es gab Kritik. Hier bessern die Entwickler nach und versprechen ein neues Schicksal für Karlach.

Die Begleiter in Baldur’s Gate 3 gehören zu den Höhepunkten des Spiels. Umso schmerzlicher ist es, wenn man trotz der besten Bemühungen kein würdiges Ende für die Mitstreiter erreichen kann. Besonders im Fall der Tiefling Karlach ist das ein großer Kritikpunkt der Community.

Doch mit dem nächsten Patch wollen die Entwickler nachbessern und versprechen: Sie bekommt das Ende, das sie verdient hat.

Spoiler-Warnung: In dem Artikel geht es zu Details der Story des Begleiters Karlach.

Was ist das Problem bei Karlach? Die Begleiter in Baldur’s Gate 3 haben unterschiedliche Enden, je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft. Fast immer ist auch eine positive oder zumindest optimistische Variante dabei. Für Karlach ist im Spiel aktuell kein „gutes“ vorhanden.

Das liegt daran, dass Karlach eine Höllenmaschine im Brustkorb integriert hat, die ständig überhitzt. Zwar kann man die Probleme im Verlauf der Story eine Weile in die Zukunft schieben, eine finale Lösung für die Maschine gibt es aber nicht.

Das führt wiederum dazu, dass Karlach eines von unterschiedlichen Enden wählen „muss“:

Sie wird zum Gedankenschinder und kann in dieser neuen Gestalt länger leben.

Sie reist zurück nach Avernus und damit in den Einflussbereich von Zariel, die ihr diese Maschine eingebaut hat.

Sie stirbt am Ende dramatisch, weil die Maschine überhitzt.

Was wird nun geändert? Die exakten Änderungen nennen die Entwickler nicht, sie sprechen aber davon, dass es künftig ein „neues, alternatives Ende“ für Karlach geben wird. Es wird „feurig, ergreifend und gibt ihr das Ende, das sie verdient hat“.

Es ist wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein etwas positiveres Ende handelt, das bereits in den Spieldaten gefunden wurde, aber in der Release-Version nicht vorhanden war. Hier gibt es bereits Voice-Lines und Sequenzen, die im finalen Spiel ungenutzt blieben und nun wohl nachgereicht werden.

Wann ist das so weit? Ein Release-Datum für den Patch gibt es noch nicht, allerdings dürfte es sich nur noch um wenige Tage handeln. Denn laut den Entwicklern ist der Patch „right around the corner“ – also schon fast da. Wer bisher also noch gar nicht in Akt 3 angekommen ist, dürfte gute Chancen haben, schon beim ersten Durchlauf in den Genuss der verbesserten End-Sequenz zu kommen.

Wie fandet ihr Karlachs ursprüngliche Enden? Freut ihr euch über eine Verbesserung?

Der Patch bringt übrigens auch Verbesserungen für Minthara – eine beliebte “böse” Begleiterin.