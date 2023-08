Baldur’s Gate 3: „Gerechtigkeit für Minthara“ – Fans fordern, dass die Entwickler endlich handeln

Für die Zukunft hoffen viele, dass Minthara in einer „Definitive Edition“ sogar noch weiter ausgebaut wird. Immerhin gibt es in den Spieldaten viele Hinweise und Voicelines, die eine viel umfangreichere und dramatischere Geschichte mit Minthara andeuten – sogar von einer Schwangerschaft ist da die Rede.

Was fordern die Spieler? Mit „Freiheit für Minthara“ fordern sie vor allem, dass die Dialog-Optionen freigeschaltet werden. Es fühlt sich für viele einfach ernüchternd an, wenn man drei Charaktere und zahlreiche NPC opfert, um dann Minthara freizuschalten, die allerdings die meiste Zeit gar keine eigene Story hat und nur selten überhaupt an Dialogen teilnimmt.

Was ist das Problem? Auch wenn Minthara zwar keiner der Origin-Charaktere von Baldur’s Gate 3 ist, so ist sie doch ziemlich beliebt. Sie kann sich nämlich der Gruppe anschließen und ist vor allem für „böse“ Charaktere interessant. Damit sie sich anschließt, ist es nämlich notwendig, vor allem im ersten Akt einige finstere Entscheidungen zu fällen.

Ein NPC in Baldur’s Gate 3 bekommt nicht das, was er verdient hat. Die Fans sind sauer – denn die beliebte Drow ist noch immer verbuggt.

