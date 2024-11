Neues Rollenspiel wie Baldur’s Gate 3 erscheint im Early Access, mixt Fantasy mit Steampunk

In einem neuen Rollenspiel erlebt ihr Fantasy-Völker in einem ungewohnten Setting. Denn was auf den ersten Blick an Baldur’s Gate 3 erinnert, ist ein Mix aus Fantasy und Steampunk.

Von welchem Spiel ist die Rede? New Arc Line ist ein klassisches Rollenspiel, das am 26. November 2024 auf Steam erschienen ist. Wie in Baldur’s Gate 3 erstellt ihr einen Charakter mit individuellem Hintergrund und erkundet eine Fantasy-Welt. Kämpfe laufen ebenfalls rundenbasiert ab und der Ausgang bestimmter Aktionen wird gewürfelt.

Falls ihr auf der Suche nach Rollenspielen wie Baldur’s Gate 3 seid, aber keine Lust auf die rundenbasierten Kämpfe habt, findet ihr hier eine Übersicht.

Anders als in Baldur’s Gate 3 gibt es in New Arc Line allerdings eine Menge Steampunk. Wie das aussieht und welche Auswirkungen das hat, zeigt der Launch-Trailer zum Early Access:

Industrielle Revolution in einer Fantasy-Welt

Worum geht es in dem Spiel? Auf der Suche nach einem Heilmittel für eure Familie reist ihr in die Stadt New Arc. Dort findet eine industrielle Steampunk-Revolution statt: Fabriken und Maschinen prägen das Stadtbild und durch die Lüfte fliegen keine Drachen, sondern Zeppeline.

Der technologische Fortschritt bringt zwar Wohlstand, ersetzt aber auch die alte, magische Welt der Elfen und Zwerge. Im Verlauf der Geschichte entscheidet ihr selbst, welcher Seite ihr angehören und wessen Kräfte ihr für euch nutzen wollt.

Ob mit einer Silberzunge, flinken Fingern oder Muskelkraft: Wie ihr euch von ganz unten hocharbeitet, soll euch überlassen bleiben. Alleine seid ihr dabei jedenfalls nicht, denn in der Stadt findet ihr Begleiter, Freunde und sogar Geliebte.

Was beinhaltet der Early Access? Die Version, die ihr zum jetzigen Zeitpunkt bekommt, ist vom Umfang her überschaubar. Es gibt nur zwei spielbare Völker und zwei Klassen. Laut den Entwicklern auf Steam beinhaltet die aktuelle Fassung nur rund ein Viertel der Hauptstory und einige Nebenquests.

Derzeit gibt es noch nicht viele Reviews zum Early Access, doch die wenigen sind immerhin bereits zu 86 % positiv. Viele Spieler finden, dass New Arc Line jetzt schon beim Worldbuilding glänzt und großes Potenzial zeigt. Vom Umfang her bekommt ihr allerdings noch recht wenig geboten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Zum jetzigen Zeitpunkt lohnt sich New Arc Line dann, wenn ihr die Entwickler während der Early-Access-Phase unterstützen wollt. Stellt euch aber auch darauf ein, dass ihr recht schnell alles gesehen habt, was das Spiel derzeit bietet.

New Arc Line befindet sich noch in den Startlöchern. Falls ihr also lieber ein Rollenspiel haben wollt, das euch mit seinem Umfang fast schon erschlägt, könnte das folgende Spiel für euch interessant sein: Eines der besten Rollenspiele auf Steam gibt euch im letzten Update gottgleiche Kräfte und einen Grund, die Geschichte noch einmal zu erleben