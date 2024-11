Eines der besten Rollenspiele auf Steam gibt euch im letzten Update gottgleiche Kräfte und einen Grund, die Geschichte noch einmal zu erleben

Ein ohnehin schon sehr umfangreiches Rollenspiel auf Steam wird mit seinem letzten Update noch größer. Neben einem überarbeiteten Legendenpfad gibt es auch neue Story-Inhalte, für die sich das erneute Durchspielen lohnen könnte.

Von welchem Spiel ist hier die Rede? Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ein Rollenspiel im Stil von Baldur’s Gate 3, allerdings mit Echtzeit-Kämpfen statt Rundentaktik. Das Spiel beruht auf dem Pen-&-Paper-RPG Pathfinder und erschien bereits im Jahr 2021 auf Steam. Seitdem wurde es mit reichlich neuen Inhalten und DLCs gefüttert.

Auf Steam wird Pathfinder: Wrath of the Righteous „sehr positiv“ bewertet und auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist ein großer Fan des Rollenspiels. Warum, erklärt er euch im folgenden Artikel am besten selbst:

Am 18. November 2024 veröffentlichten die Entwickler Owlcat Games eine „Game of the Year“-Edition, die alle Erweiterungen zum Spiel beinhaltet. In einem letzten Inhaltsupdate wird zudem der Legendenpfad des Golddrachen ausgebaut.

Den Trailer zur GOTY-Edition des Spiels seht ihr hier:

Bessere Effekte und Fähigkeiten für das Endgame

Was hat es mit den Legendenpfaden auf sich? Legendenpfade sind eine Besonderheit von Pathfinder: Wrath of the Righteous. Diese Pfade bieten im späteren Spielverlauf göttliche Kräfte sowie einzigartige Interaktionen. Zudem können sie Auswirkungen auf das Ende eures Spiels haben.

Einer der Legendenpfade im Spiel ist der des Golddrachen. Dieser Pfad erlaubt es euch, selbst zum Golddrachen oder einer verderbten Version dessen zu werden. Mit dem Update erwarten euch optische Verbesserungen sowie neue Fähigkeiten und Story-Momente, die mit dem Pfad einhergehen.

Hier eine kurze Übersicht über einige der Neuerungen in Update 2.5.:

Neue Zaubereffekte und Animationen für den Golddrachen und ein einzigartiger Look für die verderbte Version

Ein neues legendäres Zauberbuch mit insgesamt 10 neuen Zaubern (einige davon mit verderbten Versionen)

10 neue Legendenfunktionen zur Verbesserung eures Drachenodems

Neue Domäne und Segen, um Anhängern der Drachen bereits früh im Spiel Boni zu geben

Zwei neue Drachenreligionen für die Hauptstory

Um den Legendenpfad des Golddrachen besser in die Story einzubinden, sind bei der Charaktererstellung zwei neue Drachenreligionen verfügbar: Apsu und Dahak. Die sind für all jene interessant, die zwar dieser Legende folgen, allerdings nicht auf einen der beiden Drachen festlegen möchten.

Anstatt sich auf eine große Quest zu konzentrieren, wollten die Entwickler in diesem Fall auf ein „hohes Maß an Reaktivität“ setzen (laut Steam). Außerdem lassen sich mit der Weisheit des Golddrachen „zwei wohlbekannte Charaktere unerwartet auf den Weg des Guten und der Erlösung führen“ – welche das sind, verraten die Entwickler aber nicht.

Wollt ihr einen neuen Charakter auf den Pfad des Golddrachen führen, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür.

Neue Mechaniken oder Story-Inhalte sind für die Zukunft übrigens nicht geplant. Das Spiel ist laut Angaben der Entwickler nun komplett.

Möglicherweise implementieren wir auch noch einige Lebensqualität-Verbesserungen. Allerdings haben wir keine weiteren Pläne für neue Mechaniken oder Story-Inhalte. Falls ihr also darauf gewartet habt, dass das Spiel komplett ist … jetzt ist es so weit! Owlcat Games, Steam

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist nur eines von 14 Rollenspielen auf Steam, die euch die MeinMMO-Redaktion auch im Jahr 2024 noch ans Herz legen kann. Wollt ihr weitere Empfehlungen, findet ihr diese in unserer Liste der 14 besten Rollenspiele, die ihr auf Steam spielen könnt.