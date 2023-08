Baldur’s Gate 3 ist ein riesiger Hit auf Steam und GOG. Das Spiel begeistert hunderttausende Spieler, aber immer wieder lesen wir hier auf MeinMMO: das rundenbasierte System killt das Interesse vieler potentieller Fans. Darum stellen wir euch hier 5 alternative Spiele für Leute, die Baldur’s Gate 3 mögen, aber nicht auf rundenbasierte Kämpfestehen.

Was ist los bei Baldur’s Gate 3?

Am 3. August erschien Baldur’s Gate 3 für den PC und hat dabei die Erwartungen der Entwickler um mehr als das 7-Fache gesprengt.

Das Spiel ist ein klassisches Rollenspiel (auch: Computer Role-Playing Game, oder kurz: CRPG) und basiert auf dem Regelwerk von Dungeons & Dragons mit all seinen Eigenheiten.

Ihr baut euch einen Charakter aus einer von 12 Klassen und 11 Völkern und erlebt ein Abenteuer. Was aber einige nervt: Der Kampf ist rundenbasiert.

Was sind das für Spiele? Runden gehören zu D&D, weil sich einige Aktivitäten mit Stift und Papier nicht anders lösen lassen. Am PC oder der Konsole ginge das aber.

Baldur’s Gate 3 ist aktuell das Spiel, über das alle sprechen und einer der größten Hits 2023. Mit unseren Alternativen hier stellen wir euch 5 Spiele vor, die den Geist solcher Rollenspiele wie Baldur’s Gate einfangen, aber ohne Runden auskommen.

Das heißt: statt immer einen Zug zu machen und die eigene Runde zu beenden, passiert alles mehr oder weniger gleichzeitig. Der Spielstil bleibt dabei dem von Baldur’s Gate 3 zu weiten Teilen ähnlich.

1. Pathfinder: Wrath of the Righteous

Pathfinder basiert auf dem gleichnamigen Regelwerk, das selbst bereits eine Ableitung von Dungeons & Dragons ist. Ihr habt hier also die größte Ähnlichkeit zu Baldur’s Gate von all unseren genannten Alternativen.

Wrath of the Righteous ist der zweite Teil vom Studio Owlcat und erschien 2021 als der Rollenspiel-Hit des Jahres. Das Spiel ist eines der besten Rollenspiele auf Steam und im Test von GameStar erhielt Wrath of the Righteous eine starke Wertung von 91.

Ihr startet das Spiel als Abenteurer mit wenig Erinnerung und werdet auf eurer Reise immer stärker, erlangt Legenden-Kräfte und findet heraus, wer und was ihr eigentlich seid – und was eure Bestimmung ist.

Pathfinder ist noch ein gutes Stück komplexer als Baldur’s Gate mit viel mehr Klassen, einem zusätzlichen Reise-System und Zeitdruck bei den Missionen. Rechnet mit mehreren Stunden, ehe ihr euch wirklich auskennt. Ihr könnt in Echtzeit oder in Runden spielen.

2. Dragon Age: Origins

Origins ist der erste Teil der berühmten Dragon-Age-Reihe und für unseren Redakteur Benedict Grothaus eines der besten Spiele aller Zeiten. Das Fantasy-Epos dreht sich um die fiktive Welt Thedas und ihr kämpft dort als Wächter gegen „das Böse“ – grob gesagt.

Im Vergleich zu Baldur’s Gate stehen euch weniger Klassen zur Verfügung, aber Romanzen und persönliche Entwicklung stehen mindestens im gleichen Maße im Mittelpunkt.

Für alle Interessierten, Dragon Age gibt es auch als Serie auf Netflix:

Der erste Teil der Reihe, Origins, folgt einer isometrischen Perspektive wie Baldur’s Gate 3. Dragon Age 2 und Inquisition richten sich vom Stil her eher an Fantasy-Games wie Witcher oder Skyrim.

Dragon Age: Origins hat keinen echten Runden-Modus, nur Echtzeit. Diese könnt ihr aber optional pausieren, um Züge zu planen, solltet ihr das wollen.

3. Pillars of Eternity

Pillars of Eternity setzt ähnlich wie Baldur’s Gate 3 auf eine komplexere Kombination von Völkern und Klassen. Ihr steuert eine kleine Gruppe durch Aufgaben, Abenteuer und Dungeons auf der Suche nach einer Antwort darauf, was die Götter eigentlich für ein Problem haben.

Das Spiel stammt vom Studio Obsidian, das schon für die Fallout-Reihe berühmt geworden ist. Entsprechend erinnern Stil und Humor stark an die frühen Fallout-Teile. 2018 erschien ein zweiter Teil der Reihe, der bei der GamePro eine Wertung von 90 erhielt.

Das Studio arbeitet aktuell an Avowed, einem neuen Rollenspiel im gleichen Universum, das 2024 erscheinen soll.

4. Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Lust auf Drachen? Dann solltet ihr euch Dragon’s Dogma ansehen, auch wenn der Beginn etwas abschreckend wirken kann: ein Drache klaut euer Herz, was euch aber nicht tötet, sondern verwandelt.

Als eine Art Untoter (mit anderem Namen) versammelt ihr dann Leute, um den Drachen zu besiegen und so die Apokalypse aufzuhalten. Was man eben so an einem Freitagnachmittag noch tun muss.

Was Dragon’s Dogma so besonders macht, ist das Vasallen-System. Ihr könnt eure Begleiter „ausbilden“ und über eine Online-Funktion anderen Spielern zur Verfügung stellen. Andersherum könnt ihr euch auch Vasallen von anderen ausleihen.

Die Reihe hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Mit Dragon’s Dogma Online gab es ein MMORPG, das Fans gerade wiederbeleben und Dragon’s Dogma 2 ist aktuell in Entwicklung.

5. Star Wars: Knights of the Old Republic

Als kleine Alternative zu den Fantasy-Spielen dieser Reihe stellen wir euch noch eines der älteren Star-Wars-Games vor. Knights of the Old Republic ist eines der ersten Rollenspiele im SW-Universum.

Hinter Star Wars: KotOR steckt BioWare, eines der bekanntesten Rollenspiel-Studios überhaupt. Euch stehen zwar nur 3 Klassen zur Verfügung, euren Charakter entwickelt ihr aber das ganze Spiel über weiter.

Ihr entscheidet euch, ob ihr auf der hellen oder der dunklen Seite der Macht stehen wollt und könnt entsprechend sogar eure Begleiter beeinflussen. Das Kampf-System funktioniert mit Lichtschwertern und Blastern ähnlich wie bei Dragon Age direkt, oder mit Pausen.

Für Fans der Reihe: in KotOR könnt ihr euch sogar ein eigenes Lichtschwert bauen aus allen Einzelteilen. Ein zweiter Teil ist ebenfalls erschienen, The Old Republic gibt es auch als MMORPG und es ist bis heute erfolgreich.

Streng genommen sind CRPGs ohne ein Rundensystem nicht mehr wirklich CRPGs, sondern nur noch RPGs. Das Genre hat sich über die Jahre immer weiterentwickelt und aus den Rollenspielen mit Echtzeit-Kampf wurden immer mehr Action-RPGs.

Der bekannteste Vertreter dieser „neuen“ RPGs ist Diablo. Solltet ihr nun Lust auf den Hype um Baldur’s Gate 3 bekommen haben, aber mehr Action brauchen, steht euch mit Diablo 4 der neuste Teil der Reihe offen:

