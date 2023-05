Eines der besten RPGs aller Zeiten gibt’s für unter 5 €, bietet über 100 Stunden Spielzeit

Dragon Age wird auf Metacritic mit 91 bewertet, auf Steam kommt die Ultimate Edition auf 89 % seit Release. Laut How Long To Beat könnt ihr 106 Stunden versenken, bis ihr alles entdeckt habt.

Die große Besonderheit am Dragon-Age-Universum ist der berühmte „Wandteppich“: All eure Entscheidungen werden gespeichert, wenn ihr mit eurem Profil spielt. Jede Entscheidung hat eine Auswirkung, aber nicht nur auf das aktuelle Spiel, sondern sogar auf spätere Spiele.

Dazu stehen euch Begleiter zur Verfügung, mit denen ihr interagieren und mit denen ihr sogar Romanzen eingehen könnt. Was Dragon Age so gut macht, sind die Geschichten rund um die einzelnen Charaktere und die Welt. Überall gibt es Details, die für unerwartete Wendungen und mehr Tiefe sorgen.

Die Dragon-Age-Spiele sind klassische Rollenspiele, in denen ihr euch eine Klasse aussucht, levelt, Fähigkeiten lernt und eure Ausrüstung verbessert. Kämpfe laufen dabei allerdings in Echtzeit ab, nicht rundenbasiert.

