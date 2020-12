BioWare verliert 2 seiner wichtigsten Leute – Was wird aus Dragon Age 4 und Mass Effect?

Damit hatte wohl kein BioWare-Fan gerechnet: Casey Hudson und Mark Darrah verlassen das Studio und übergeben Mass Effect und Dragon Age in andere Hände.

Was wurde bekannt gegeben? Am 3. Dezember gaben sowohl Casey Hudson als auch Mark Darrah überraschend bekannt, das Spielestudio zu verlassen.

Beide sind für BioWare sehr wichtige Personen. Casey Hudson ist der Chef des Studios und kümmert sich als Creative Director um die Mass-Effect-Reihe sowie um das nächste Spiel. Mark Darrah verantwortete dagegen als Executive Producer die Dragon-Age-Spiele.

Übergangsweise übernimmt jetzt Gary McKay (Senior Director of Development Operations) die Leitung des Studios.

Casey Hudson schrieb dazu:

Ich habe das unglaubliche Glück, in meiner Karriere mit brillant talentierten Menschen arbeiten zu dürfen, ganze Welten aus unserer Vorstellungskraft zu erschaffen und zu sehen, wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sie genießen. Und jetzt, nach fast 20 Jahren Arbeit bei BioWare, habe ich die Entscheidung getroffen, mich aus dem Studio zurückzuziehen und Platz für die nächste Generation von Studioleitern zu machen.



Es ist keine leichte Entscheidung, und große Veränderungen wie diese sind immer mit einem gewissen Grad an Traurigkeit verbunden. Ich werde es vermissen, jeden Tag mit unseren inspirierenden Entwicklern an den größten und aufregendsten Projekten arbeiten zu können, die ich mir vorstellen kann. Aber ich weiß auch, dass dies ein guter Zeitpunkt für eine Veränderung ist, sowohl für mich als auch für BioWare. Casey Hudson, Chef von Bioware

Mark Darrah meinte auf der Website von BioWare:

Ich bin seit den 90er Jahren bei BioWare. Seit damals, als CRPGs noch als totes Genre galten. In den letzten 23 Jahren habe ich miterlebt, wie sich Videospiele zu einem wirklich mächtigen Kommunikationsmedium entwickelt haben. Wir sind ein wichtiger Teil im Leben so vieler Menschen. Und BioWare ist ein Teil dieser Reise gewesen. Obwohl ich nach wie vor von der Stärke von BioWare überzeugt bin und weiterhin einen Platz in dieser Konversation einnehme, habe ich beschlossen, mich von meiner Position bei BioWare zurückzuziehen.



Das war eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Das Team von erstaunlichen Entwicklern bei Dragon Age, macht mein Leben gehaltvoller und besser. Sie haben mir so viel beigebracht. Aber es ist auch die Stärke des Teams, die dies möglich macht. Ich weiß, dass Dragon Age ohne mich nicht nur überleben, sondern gedeihen wird. Mark Darrah, Executive Producer von Dragon Age

Was die beiden als Nächstes tun werden, verrieten sie noch nicht. Mark Darrah meinte zumindest, dass er es noch gar nicht weiß.

Das nächste Mass Effect soll definitiv erscheinen.

Ein neues Mass Effect und Dragon Age 4 kommen trotzdem

Was bedeutet das für Mass Effect? Erst kürzlich wurde nicht nur die Legendary Edition der Mass-Effect-Trilogy als Remaster angekündigt, das 2021 erscheinen soll, es befindet sich zudem ein neuer Teil der Science-Fiction-Reihe in Arbeit. Und das bleibt auch so. Wer allerdings nun den Part des neuen Creative Director einnimmt, ist noch nicht klar. Jedoch soll Andromeda-Producer Mike Gamble wohl eine größere Rolle einnehmen.

Was heißt dies für Dragon Age? Auch am nächsten Teil der Dragon-Age-Reihe wird weiter gearbeitet. An die Stelle von Mark Darrah rückt Christian Dailey, der Darrah zufolge eine großartige Führungskraft ist. Darrah geht davon aus, dass das Team das beste Dragon Age aller Zeiten entwickeln kann.

Was aus Anthem wird, geht aus den beiden Blog-Einträgen von Casey Hudson und Mark Darrah nicht hervor. Das Spiel erfährt derzeit eine große Überarbeitung.

Sowohl das nächste Mass Effect als auch Dragon Age 4 befinden sich weiter in Entwicklung. Ob der Weggang von Casey Hudson und Mark Darrah aber Auswirkungen auf die Spiele und deren Richtung haben, lässt sich nicht sagen. Es ist auch bisher noch extrem wenig über die beiden Spiele bekannt.

Was meint ihr? Wird sich der Weggang von Casey Hudson und Mark Darrah auf die neuen Spiele zu Mass Effect und Dragon auswirken?

Bei Bioware scheint es seit einiger Zeit drunter und rüber zu gehen. Schon ein Insider-Bereicht zur Entwicklung von Anthem ließ die Fans aufhorchen.