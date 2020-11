Mass Effect kündigt endlich ein neues Spiel und Remaster an

Ein neues Mass Effect wird entwickelt. Außerdem können Fans der Reihe sich endlich auf das Remaster der Original-Trilogie freuen.

Gestern war der 7. November, der bei allen Fans der „Mass Effect“-Reihe der „N7-Tag“ ist. Hier veröffentlicht BioWare traditionell neue Informationen rund um das Universum von Mass Effect. Dieses Jahr gab es einige Besonderheiten, denn gleich zwei Spiele wurden angekündigt. Eines war bereits lange ein offenes Geheimnis – das zweite jedoch dürfte für viele neu sein.

Neues Mass Effect angeteasert

Die Entwickler von BioWare arbeiten offenbar an einem neuen Spiel der „Mass Effect“-Reihe. Das verriet Casey Hudson im Blogpost. Dort heißt es:

Hier bei BioWare arbeitet ein Team aus Veteranen hart daran, sich das nächste Kapitel des „Mass Effect“-Universums auszumalen. Wir sind in den sehr frühen Stadien des Projekts und können noch nicht mehr als das sagen, aber wir freuen uns darauf, unsere Vision mit euch zu teilen und zu verraten, wohin wir als Nächstes reisen werden. Casey Hudson von BioWare

Das sind zwar keine konkreten Informationen wie ein Setting oder Release-Datum – doch ein neues Mass Effect ist in der Mache. Fans der Reihe können sich also zumindest darüber freuen, dass ein weiteres Spiel in absehbarer Zukunft erscheinen wird. Nach dem Flop von Mass Effect: Andromeda bestand die Sorge, dass kein weiteres Spiel erscheinen würde.

„Mass Effect“-Remaster kommt im Frühling 2021

Schon seit Monaten gibt es Gerüchte und es wird gemunkelt, dass BioWare an einem Remaster der Original-Trilogie von Mass Effect arbeitet. Das wurde jetzt bestätigt. Das Spiel wird „Mass Effect Legendary Edition“ heißen und sämtliche Singleplayer-Inhalte der Originalreihe enthalten. Das sind:

Mass Effect 1, Mass Effect 2 und Mass Effect 3

Sämtliche Single-Player DLCs

Alle Promo-Waffen und -Rüstungen

Der beliebte Multiplayer-Modus aus Mass Effect 3 ist allerdings nicht dabei und wird nicht erneut aufgenommen.

Was wurde verbessert? Laut dem Blog-Post von Casey Hudson habe man in den letzten Monaten daran gearbeitet, vor allem die Optik des Spiels anzupassen. So gibt es Aufwertungen mit „super-scharfer Auflösung, schnellere Framerates und wunderschöne visuelle Verbesserungen“. Die Rede ist von einer Optimierung für 4K-Ultra-HD.

Auf welchen Plattformen erscheint die Legendary Edition? Die Mass Effect Legendary Edition wird für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Es soll aber auch eine Aufwärts-Kompatibilität mit Verbesserungen für die Xbox Series X und PlayStation 5 sichergestellt werden.

Wann kommt die „Mass Effect Legendary Edition“ raus? Die Veröffentlichung soll im Frühling 2021 stattfinden. Das wäre also irgendwann in den Monaten April, Mai oder Juni. Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt.

Habt ihr Lust auf die „Legendary Edition“ von Mass Effect? Werdet ihr noch einmal in die Rolle von Commander Shepard schlüpfen, um die Reaper zu verdreschen?