BioWare arbeitet an einem neuen AAA-Spiel – Wird das ein Mass Effect?

Einiges deutet darauf hin, dass BioWare am nächsten Teil der „Mass Effect“-Reihe arbeitet. Doch wohin könnte die Reise dann gehen?

Nach Mass Effect: Andromeda ist es ruhig um das Weltraum-Franchise von BioWare geworden. Doch immer wieder gab es Gerüchte, dass die Welt von Mass Effect nicht gestorben sei und ein neues Spiel irgendwann kommen werde. Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass dieses „irgendwann“ sich schon in Entwicklung befindet.

Was ist das für ein Hinweis? BioWare und EA haben seit einigen Tagen eine neue Stellenausschreibung auf ihrer Webseite, die so manch einen Fan hellhörig werden lässt. Denn dort für ein „Technical Director“ gesucht, der Erfahrung in der Entwicklung von AAA-Multiplayer-Spielen mit sich bringt. Laut der Beschreibung wird er an einem kommenden Titel der „prestigeträchtigsten Franchises von BioWare“ arbeiten.

BioWare ist vor allem für die beiden Spielereihen „Dragon Age“ und „Mass Effect“ bekannt. Da Dragon Age 4 schon vor einer Weile einen ersten Teaser bekommen hat, läuft die Entwicklung dort wohl schon länger. Ein „neues Spiel“ könnte demnach Mass Effect sein, das einen weiteren Ableger bekommt.

Warum ist der Multiplayer wichtig? Auch wenn „Mass Effect“ im Kern immer ein Singleplayer-Spiel gewesen ist, gehört seit Mass Effect 3 der Multiplayer fest dazu – ein Technical Director mit Erfahrung im Multiplayer ergibt also Sinn. Im Multiplayer von Mass Effect 3 wurde, wie auch in Andromeda, mit bis zu drei Freunden gegen Wellen von Feinden gekämpft, um sich bessere Waffen, Fähigkeiten und neue Charaktere zu verdienen.

Das war für Mass Effect auch eine gute Gelegenheit, über Mikrotransaktionen noch etwas mehr Geld einzunehmen, denn man konnte sich im Multiplayer zusätzliche Boosts und Beutekisten kaufen, die auch über das normale Gameplay erhältlich waren.

Ein Multiplayer ist für Mass Effect also wichtig, um die Spieler länger an das Spiel zu binden und gleichzeitig mehr Einnahmen zu generieren.

Letzter Titel war ein Flop: Der letzte Teil der „Mass Effect“-Reihe war jedoch ein ziemlicher Misserfolg. Mass Effect: Andromeda wurde in einem unfertigen Zustand veröffentlicht und vor allem die schlechten und fehlerhaften Gesichtsanimationen sorgten dafür, dass eine Immersion mit der Spielwelt kaum möglich war. Zwar wurden diese und weitere Fehler mit einigen Patches behoben, doch der Schaden war angerichtet.

Hinzu kam, dass Andromeda weitestgehend losgelöst von der ursprünglichen Geschichte der ersten Trilogie spielte und daher spannende und geliebte Charaktere fehlten.

Geplante DLCs wurden gestrichen und die Entwicklung nach der Veröffentlichung recht früh eingestellt. Lediglich ein paar Multiplayer-Updates erschienen noch.

Doch wurde schon 2017 gesagt, dass Mass Effect eine „schöne Zukunft“ haben wird.

Ob der nächste Teil der Reihe wieder mehr überzeugen kann, wird die Zeit sicher zeigen. Das aktuelle Jobangebot schürt zumindest die Hoffnung, dass Mass Effect noch ein weiteres Mal aufblühen könnte.