Diablo 4 nach 1 Monat: Wie gut kommt das Spiel an und was bringt die Zukunft?

Seit einem Monat könnt ihr nun schon Diablo 4 spielen. MeinMMO wirft einen ersten Rückblick auf den Release, die Kritik und zeigt, was Blizzard noch alles für das ARPG in Planung hat.

Das war der 1. Monat in Diablo 4:

Diablo 4 erschien am 2. Juni im Early Access und am 6. Juni für alle Spieler auf PC, Xbox und PlayStation.

Millionen Spieler weltweit haben seitdem gezockt, gelevelt und Dämonen getötet. Der erste Spieler hat sogar nach nur 46 Stunden Stufe 100 erreicht.

Blizzard selbst hat 10 Tage nach Release eine Statistik veröffentlicht, die zeigt: der Butcher allein hatte dort schon 5 Millionen Spieler auf dem Gewissen.

Was kam gut an? Zu Release gab es großes Lob für Diablo 4. Vor allem das Gameplay und die unterschiedlichen Spielweisen der 5 Klassen haben für viel Freude gesorgt. Diablo 4 hat mit seiner Mischung aus modernen und klassischen Features der Diablo-Vorgänger für Entzücken in der Community gesorgt.

Dabei scheinen vor allem Casuals begeistert zu sein, die sich Zeit für das Spiel genommen haben:

Story und Kampagne gelten, vor allem für Diablo-Verhältnisse, als hervorragend

wer nicht jeden Tag 18 Stunden lang zockt, habe auch lange genug zu tun

der Schwierigkeitsgrad scheint genau richtig zu sein, härter als Diablo 3, aber nicht so unfair wie Diablo 1 oder 2

Die interessanteste Story zum Release war, wie es der MMO-Streamer Asmongold übertrieben hat und sich selbst ins Krankenhaus einlieferte. Die meisten Spieler interessieren sich aber für Tipps und Tricks zum Spiel sowie besonders für Builds für ihre Klassen. Ihr findet auf MeinMMO unsere Tier List mit den besten Builds in Diablo 4:

Mehr zum Thema Diablo 4 Tier List: Beste Klassen im Endgame mit Builds für Solo & Gruppen von Benedict Grothaus

Was kam schlecht an? Insbesondere Vielspieler haben sich relativ früh über fehlenden Endgame-Content beschwert. Das betraf anfangs nur Spieler, die in wenigen Tagen alles optimieren wollten, was irgendwie zu optimieren ist.

Mittlerweile gibt es etwas detailliertere Kritik, die auf mehrere Aspekte des Spiels eingeht:

Endgame-Content braucht laut Spielern immer noch mehr Abwechslung. Ihr findet bei uns eine Übersicht zum Endgame-Content in Diablo 4.

Kontrolleffekte von Gegnern sind zu stark und bräuchten dringend eine Anpassung.

das Klassen-Balancing sei noch nicht ideal, die Build-Vielfalt im High-End-Bereich sehr begrenzt. Das bestätigt auch unser Kollege André Baumgartner von der GameStar, der schon 2 Charaktere auf Stufe 100 hat.

Dazu kommen kleinere Forderungen nach Qualitäts-Verbesserungen wie mehr Platz, vor allem für Edelsteine, oder Fixes für lästige Bugs. Die Nachricht, dass Crossplay aktiviert sei, taucht etwa alle paar Sekunden im Chat auf.

An meinem Fazit nach dem Test hat sich nur wenig geändert. Diablo 4 spielt sich hervorragend, auch wenn ich mittlerweile vielen Ideen der Community zustimme:

Diablo 4: Viele Verbesserungen, Season 1 und Erweiterungen in Zukunft

Was wurde verbessert? Seit dem Release hat Blizzard fleißig an Verbesserungen und Anpassungen gearbeitet. Dabei gab es anfänglich vor allem viele Nerfs. In einem Gespräch erklärten die Entwickler aber, warum Nerfs „zum Besten des Spiels“ seien.

Insgesamt wurden die Dungeons aneinander angeglichen, sodass Farmen nun überall einigermaßen gleichwertig sein soll. Auch Klassen haben, abseits vom High-End-Bereich, nur noch wenige Unterschiede in der Kampfkraft.

Eine sehr große Anpassung an der Balance für alle Klassen sowie viele Qualitäts-Verbesserungen gab es bereits im ersten großen Patch wenige Wochen nach Release. Neben Buffs und angenehmeren Alptraum-Dungeons gab es hier über 60 Bugfixes:

Mehr zum Thema Diablo 4: Großer Patch vor Season 1 ist da – Patch Notes von Benedict Grothaus

Wie geht es weiter? Wir wissen bereits, dass zwischen Mitte und Ende Juli Season 1 starten wird. Einen konkreten Termin und mehr Infos soll es beim nächsten Dev Update am 6. Juli um 20:00 Uhr deutscher Zeit geben. Alles dazu findet ihr dann hier auf MeinMMO.

Was im Detail in Season 1 stecken wird, wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, was Seasons generell bringen sollen:

neue legendäre Aspekte

besondere Mechaniken für die Season

neue Story-Quests, die jedoch eigenständig sind und nichts mit der Haupt-Story zu tun haben

ein Battle Pass

Ihr müsst euch für eine neue Season nicht unbedingt einen neuen Charakter erstellen und alte Charaktere werden auch nicht gelöscht. Um den Battle Pass zu spielen, benötigt ihr aber neuen, saisonalen Charakter.

Seasons sollen grob alle 3 Monate erscheinen. Außerdem hat Blizzard bereits bestätigt, dass Erweiterungen für Diablo 4 kommen werden. In diesen wird dann die Haupt-Story weiter erzählt und es wird voraussichtlich neue Klassen geben. Eine davon ist schon sehr wahrscheinlich:

Diablo 4 fehlt noch eine Klasse, um komplett zu sein – Und es ist die, die ihr euch wünscht