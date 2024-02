Habt ihr euch schon einen Untoten an die Seite beschworen? Oder habt ihr einen ganz anderen Begleiter, der euch immer zur Seite steht? Schreibt es uns in die Kommentare.

Im Haus trefft ihr einen NPC, der euch aufträgt, einen seiner abhanden gekommenen Diener zu töten. Besagter Diener ist Thrumbo, ein Untoter. Er versteckt sich in der Nähe des Haufenstrand-Wegpunktes in einem Haus. Vor einem Schrank findet ihr eine Blutspur – folgt ihr und lootet den Schrank. Thrumbo wird euch entgegenspringen.

Ihr könnt euch kleiner zaubern und durch ein Loch in der Wand eindringen. Alternativ könnt ihr eine verdächtige Wand untersuchen und öffnen – der Zauber-Klopfen, ein erfolgreicher Arkana-Check oder rohe Gewalt helfen hier. Auf dem Dach des Hauses findet ihr ebenfalls einen Eingang, an dem ihr nur das Schloss knacken müsst.

Um was für Begleiter geht es? Die Begleiter, über die wir hier schreiben, sind die Ancient Servants , die Alten Diener . Dabei handelt es sich im Grunde um ziemlich schlagkräftige Zombies, die an eurer Seite kämpfen. So sehen die Stats aus:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to