Baldur’s Gate 3: Was passiert, wenn man den härtesten Skill-Check im Spiel schafft?

Spottbilliges Item in Baldur’s Gate 3 macht die einfachsten Zauber absurd stark – So bekommt ihr es

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist der schwerste Skill-Check im Spiel? Den härtesten Skill-Check im Spiel erlebt ihr im dritten und letzten Akt des Spiels. Nachdem ihr alle Vorbereitungen abgeschlossen habt und mit dem kleinen Boot über den unterirdischen See übersetzt, versucht ihr das Elder Brain mit den drei Kontrollsteinen zu bezwingen. Hier gibt es immer härtere Skill-Checks – und der letzte benötigt eine satte 99 um zu bestehen.

In Baldur’s Gate 3 wird das Schicksal nicht immer durch einen Kampf, sondern häufig auch durch einen Würfel-Wurf bei sogenannten „Skill-Checks“entschieden. Je nachdem, ob man über einen bestimmten Wert würfelt oder dabei versagt, geschehen ganz unterschiedliche Dinge im Spiel. Doch einer dieser Skill-Checks ist so unrealistisch hoch, dass man ihn eigentlich gar nicht bestehen kann. Aber wir wissen nun, was geschieht, wenn es doch gelingt.

Für die härteste Probe in Baldur’s Gate 3 müsst ihr über eine 99 würfeln. Das hat kaum jemand geschafft – aber was passiert eigentlich, wenn es gelingt?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to