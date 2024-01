Gamer spielt Baldur’s Gate 3 mit seinem 14-jährigen Sohn, hat herzerwärmende Momente, bricht ihm versehentlich das Herz

Baldur’s Gate 3 ist aufgrund des Multiplayers ein klasse Spiel, in dem man mit Freunden viel Zeit verbringen kann. Auf reddit schreibt ein Gamer über die herzerwärmenden Momente mit seinem Sohn im Spiel. Leider brach er dem Kind während einer langen Rast versehentlich das Herz.

Wer ist das Gamer-Sohn-Duo? reddit-User Mahote schreibt im Baldur’s-Gate-3-Subreddit über sich und seinen 14-jährigen Sohn. Dieser sei ein absoluter Band Geek, der mittlerweile zwei verschiedene Instrumente spiele und an zwei verschiedenen Bandunterrichten teilnehme. Der Sohn erhielt zu Weihnachten 2023 seinen eigenen Gaming-Laptop.

Mahote selbst scheint ein sehr stolzes Elternteil zu sein, der selbst gerne Videospiele spielt. Der Spieler ist auf reddit unter anderem im Baldur’s-Gate-3-, Warhammer und D&D-Subreddit aktiv. Seit sein Sohn einen eigenen Gaming-Laptop besitzt, spielen sie gemeinsam Baldur’s Gate 3.

Was ist den beiden in Baldur’s Gate 3 passiert? In seinem Post schildert Mahote, wie er mit seinem Sohn über das vergangene Wochenende vom 6. und 7. Januar Baldur’s Gate 3 spielte. Der Junge habe laut der Erzählung viel Spaß.

Besonders die Tiefling-Bardin Alfira hat es dem Sohn wohl angetan: Alfira ist eine der Flüchtlinge aus Elturel, die im Smaragdhain zu Beginn von Akt 1 Schutz vor den Goblins suchen. Sie möchte zum einen nach Baldurs Tor weiterreisen, zum anderen hofft sie, die Laute ihrer verstorbenen Mentorin Lihala zu meistern.

Besonders letzteres freut den Jungen laut dem Post sehr, da er selbst aktuell Gitarre lernt.

Bardin Alfira kann euch in einem guten Durchlauf bis in Akt 3 begleiten.

Das gemeinsame Spiel zwischen Sohn und Mahote ging auch eine ganze Zeit lang gut. Als sich Alfira der Spielergruppe anschloß, löste dies wohl große Freude bei dem jungen Mann aus. Alles ging gut – bis sie eine lange Rast einlegten.

Mahote spielt das Dunkle Verlangen , einen der sechs Origin-Charaktere, der eine sehr dunkle Vergangenheit hat. An diese kann sich der Charakter aber nicht mehr erinnern. Ein aktuell nicht umgehbarer Plot-Punkt ist, dass sich ein Barde – wie hier zumeist Alfira – der Gruppe mit dem Dunklen Verlangen anschließt und durch den Spielercharakter ermorded wird.

Dies geschah auch im Spieldurchlauf von reddit-User Mahote und seinem Sohn. Es brach dem Teenager wohl das Herz.

Wie reagierte Mahote auf das Geschehen? Als verantwortungsvolles Elternteil kümmerte sich Mahote um den Sohn. Der Gamer war wohl sehr froh über die Gelegenheit, dem Teenager bei dieser emotionalen Sache zur Seite stehen zu können. Es sei aber auf keinen Fall einfach gewesen, dem jungen Mann über den Verlust seines Lieblings-NPCs hinwegzuhelfen.

In einem nachträglichen Zusatz gibt Mahote noch an, dass ihm durchaus bewusst sei, mit was für Dingen Kinder heute durch Freunde, die Medien und Co. in Berührung kommen würden. Entsprechend wichtig sei es ihm, dass sein Sohn Situationen wie hier mit Alfira mit einem Elternteil zusammen erleben würde.

Für Mahote war dies eine Möglichkeit, seinem Kind dabei zu helfen, mit derart schwierigen Situationen und den daraus resultierenden Gefühlen umzugehen zu lernen.

Was sagt die reddit-Community? Ein Großteil der Community reagiert mit Anteilnahme. Spieldurchläufe mit dem Dunklen Verlangen sind sehr beliebt bei den Gamern, weswegen viele der Kommentatoren auf reddit mit dem Sohn mitfühlen können:

webevie: Ich musste laut nach Luft schnappen, als du Dunkles Verlangen gesschrieben hast. Es tut mir so leid.

Ich musste laut nach Luft schnappen, als du Dunkles Verlangen gesschrieben hast. Es tut mir so leid. Low_Wish849: In dem Moment als du geschrieben hast, dass er Alfira liebt, wusste ich, was passieren würde.

In dem Moment als du geschrieben hast, dass er Alfira liebt, wusste ich, was passieren würde. RealNiceKnife: Als er davon schrieb, dass sein Kind Musik mag und total aufgeregt war, Alfira zu treffen (paraphrasiert), war es mir klar. Oder zumindest habe ich es erahnt.

Zwischen die Anteilnahme mischt sich aber auch Sorge darüber, da das Spiel nur für Erwachsene freigegeben ist. Auch wiesen einige Autoren auf Stellen hin, an denen ein Teenager eventuell Unbehagen verspüren könnte, wenn ein Elternteil dabei ist. Vermutlich aufgrund dessen passte Mahote seinen Post noch einmal an.

Außerdem merkt unter anderem User somethingaboutme an, dass das Dunkle Verlangen den Run dominieren wird, wodurch sich der Sohn mit einem normalen Charakter vernachlässigt fühlen könnte. Hier antwortete Mahote, dass sie vermutlich genau das tun werden.

Alles in allem scheinen Mahote und sein Sohn aber gut mit der Situation klar zu kommen. Vielleicht ist ein neuer Run ohne Dunkles Verlangen für sie tatsächlich eine gute Idee. Baldur’s Gate 3 hat aber nicht nur tragische Inhalte zu bieten. Wenn ihr zum Beispiel die unintelligenteste Klasse wählt, könnt ihr die lustigsten Dialogoptionen freischalten.