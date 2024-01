Die besten Dialoge hat die unintelligenteste Klasse am Start: „Denen ist alles egal und ich liebe es“

Die Wahl eurer Klasse in Baldur’s Gate 3 bestimmt sehr stark, wie ihr kämpft und was ihr erlebt. Eins der besten Features sind aber die klassenspezifischen Dialogoptionen. Auf reddit haben die User nun die Barbaren, die dümmste Klasse, als die mit den besten Antworten auserkoren.

Was sind klassenspezifische Dialogoptionen?

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr in Gesprächen mit NPCs eigene Antworten wählen, die starken Einfluss auf den Spielverlauf haben: Ihr könnt mit euren Antworten Kämpfe starten, Romanzen beenden oder neue Informationen freischalten.

Je nach Wahl eures Volkes, eurer Klasse und eures Hintergrunds kann euer Charakter noch einmal ganz besondere Antwortmöglichkeiten haben. Diese können wiederum ganz neue Spielverläufe eröffnen.

Diese klassenspezifischen Dialogoptionen gibt es in unterschiedlichen Seltenheitsgraden.

Die Spieler finden, die dümmste Klasse hat die besten Dialoge

Welche Klasse finden die Spieler am besten? Auf reddit tauschten sich die Spieler in einem Thread über ihre liebsten klassenspezifischen Dialogoptionen aus. Ganz besonders gefällt ihnen dabei, was die Klasse Barbar an vielen Stellen zu sagen hat.

Barbaren sind in Baldur’s Gate 3 eine Tank-Klasse, die sich durch ihre hohe Stärke und Konstitution, aber auch ihre meist sehr niedrige Intelligenz auszeichnet. Das führt dazu, dass ein Barbar die Option hat, viele Situationen mit den Muskeln und nicht dem Gehirn zu lösen. Hier ein paar Beispiele:

In Akt 1 könnt ihr Schattenherz aus ihrer Kapsel retten, wofür ihr zuerst einen Mechanismus auslösen müsst. Ein Barbar kann einfach versuchen, die Tür auszureißen.

In der Scheune beim zerstörten Dorf könnt ihr ein ungleiches Pärchen beim intimen Akt erwischen. Barbaren können dem Grottenschratt Tipps für eine bessere Performance im Bett geben.

geben. Im unterirdischen Bereich des zerstörten Dorfes befindet sich ein magischer Spiegel, der euch erst nach Lösung einiger Rätsel Durchgang gewährt. Ein Barbar kann den Spiegel auch einfach mit einem Stein einschlagen.

Die reddit-User finden all die vielen besonderen Lösungsmöglichkeiten sehr amüsant. User Fairum-Z schreibt, man könne einen NPC auch einfach wach schreien und so eine Überraschungsrunde im folgenden Kampf initiieren: Barbaren ist alles egal und ich liebe es.

Auch beliebt ist die Einschüchterungstaktik des Barbaren: Ihr könnt euer Gegenüber einfach anbrüllen, statt Worte zu artikulieren. Laut User whocares670670 steigert das auch die Zustimmung bei allen Companions verlässlich.

Besonders gut sind aber die Szenen, in denen ein Barbar gegen seine Natur ankämpfen soll. An einer Stelle gebietet ein NPC dem Charakter, ruhig zu sein. Ein Barbar kann darauf zu sich selbst sagen: Denk dran, leise Stimmen! An anderer Stelle hat ein Barbar Nachteil auf den Wurf konzentriere dich SEHR stark, um nicht zu schreien .

Haben auch andere Klassen coole Optionen? Auf Platz zwei hinter dem Barbar steht direkt der Barde. Durch dessen hohes Charisma und eine scharfe Zunge sind sie die geborenen Anführer. Auch sind sie so gut, dass sie einen der härtesten frühen Gegner mit ihrem Charme bezwingen können.

Larian Studios hat aber auch einige obskure Dialogoptionen berücksichtigt, die nur in ganz bestimmten Situationen zu tragen kommen:

Ein Kleriker der Selûne, der Schattenherz romanced, kann ihr ein Idol der Shar schenken. Im folgenden Dialog kann man auswählen, nimm mein Geschenk einfach an und küss mich als würdest du mich hassen . Schattenherz antwortet darauf, dies sei kein Problem, aber sie wisse nicht, wie sie das in ihren Gebeten anbringen soll. Daraufhin küssen sich die Charaktere.

. Schattenherz antwortet darauf, dies sei kein Problem, aber sie wisse nicht, wie sie das in ihren Gebeten anbringen soll. Daraufhin küssen sich die Charaktere. Ein Druide, der in einer romantischen Beziehung mit Halsin steckt, kann nach der intimen Szene sagen: Ich fühle mich noch näher an der Natur, jetzt da die Natur in mir war .

. Die oben erwähnte Szene in der Scheune am zerstörten Dorf können Barden wie folgt kommentieren: Für solche Schweinereien würden sie in Baldurs Tor gutes Geld zahlen.

Ein Kleriker der Mystra kann im Gespräch mit Gale, dem ehemaligen Liebhaber Mystras sagen: Du hast mit MEINER Götting geschlafen?

Paladine werden oft für sehr steif eingeschätzt. Allerdings haben sie so einigen der besten Kampfdialoge im Spiel, wie Dein Gott gegen meinen Eid, lass uns sehen, wer am Ende noch steht .

Allein schon für die vielen verschiedenen Dialogoptionen lohnen sich mehrere Durchläufe mit verschiedenen Klassen oder Multiclassing in Baldur’s Gate 3 zu spielen. Für den Fall, dass ihr noch etwas Unterstützung für euren aktuellen oder den nächsten Run braucht, haben wir hier für euch alle unsere Guides in einer Übersicht zusammen gefasst: Baldur’s Gate 3: Alle Guides, Builds und Tricks zum Rollenspiel