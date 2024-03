Speedruns sind auch in Baldur’s Gate 3 eine umkämpfte Disziplin. Doch um einige der Glitches zu nutzen, muss man den eigenen Begleitern Schlimmes zumuten. Die Community ist zwiegespalten, wie sie das finden soll.

Um welche Speedruns geht es? Es gibt unterschiedliche Arten, Baldur’s Gate 3 durchzuspielen. Entweder schön gemütlich, wie MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski, oder ziemlich schnell, wie es die Speedrun-Community mag.

Auch innerhalb dieser Community gibt es unterschiedliche Ansätze, das Spiel zu spielen. Im Fall von Baldur’s Gate 3 steht man beispielsweise vor der Entscheidung, ob man alle drei Akte spielt. Zum Vergleich: Der aktuelle Weltrekord für den Any% (All Acts), also dem Spielen aller Akte liegt bei 18 Minuten und 30 Sekunden ohne Ladezeiten (via speedrun.com). Der Rekord in der Variante, bei der das Spiel schon am Ende von Akt 2 endet, liegt bei 3 Min und 31 Sekunden.

Ein durchaus beachtlicher Unterschied also. Um eine solch beeindruckende Zeit zu schaffen, sind einige Glitches nötig. Und die erfordern von den Spielern ein Verhalten, das alles andere als wohlwollend mit den eigenen Begleitern umgeht. Im Gegenteil. Man muss sich Methoden bedienen, die richtig fies sind.

Speedruns in Baldur’s Gate 3 können böse enden

Achtung: Es folgen leichte Spoiler zu Akt 2 von Baldur’s Gate 3.

Wie kann der Speedrun gelingen? Eine beliebte Methode, um das Spiel in nur wenigen Minuten durchzuspielen, wurde von der Community „Shadowboxing“ getauft. Der Begriff setzt sich aus der Begleiterin Shadowheart, zu Deutsch Schattenherz, und dem englischen Wort für Kiste, „box“, zusammen.

Schattenherz trifft man sehr früh im Spiel und ist bei den meisten Spielern die erste Begleiterin in der Gruppe. Um den Speedrun zu schaffen, muss man die nachdenkliche Klerikerin aber töten, all ihre Items looten und den Körper in eine Holzkiste packen. Die Kiste wird in Brand gesteckt und über die Map hinaus geglitcht.

Dadurch landet man direkt am Ende von Akt 2 und bei der Konfrontation mit Ketheric Thorm, Gortash, Orin und der Absoluten. Wichtig dabei ist, Gale in der Gruppe zu haben. Anstatt zu kämpfen, kann man sich dafür entscheiden, die hochexplosive Kugel in seiner Brust zu sprengen. Damit wird die Absolute besiegt – aber auch alle Party-Mitglieder sterben und das Spiel endet direkt.

Es ist eine Methode, die eine gewisse Skrupellosigkeit von den Spielern verlangt. Noch dazu erreicht man so eines der schlechtesten möglichen Enden. Doch das steht bei einem Speedrun wohl nicht im Vordergrund. Gale’s alter Freund Elminster ist übrigens auch ein Opfer böser Spieler – weil er viel XP bringt.

Die Community ist bereit, Opfer zu bringen

Wie denkt die Community über diese Methode? Auf Reddit hat der User Rogen80 folgendes Meme gepostet:

Unter dem Beitrag finden sich viele Spieler zusammen, die genau wissen, was Rogen80 damit meint. Sie erklären Unwissenden die Methode mit der Kiste und bemitleiden Schattenherz, die sich dafür opfern muss. Es sei laut Rogen80 „herzzerreißend“, aber nötig, um den Speedrun abzuschließen.

„Du steckst das beste Mädchen in die Kiste“, bedauert auch Averander.

Aber nicht alle Kommentatoren können ihr Mitgefühl zeigen. CaitSith21 schreibt: „Wie kann da das Herz brechen? Diejenigen, die durch das Schwert leben, sterben durch das Schwert.“

Daraufhin antwortet ihm der Urheber des Posts: „Weil Schattenherz ein Schatz und meine große Liebe ist, deshalb finde ich es traurig.“

Apropos Liebe. Eine ganz eigene Kategorie von Speedruns in Baldur’s Gate 3 sind jene, bei denen es darum geht, möglichst schnell Sex im Spiel zu haben. Hier liegt der Weltrekord bei 1 Minute und 58 Sekunden. Wahrlich beeindruckend. Weniger als 17 % spielen mit den unbeliebtesten Begleitern im Spiel.