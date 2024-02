In Baldur’s Gate 3 haben Spieler entdeckt, dass sie einen der mächtigsten Charaktere besiegen können, um eine große Menge XP zu erhalten.

Um wen geht es? Es geht um Elminster, eine der herausragendsten und mächtigsten Figuren im Universum von Dungeons & Dragons. Er ist ein Magier von außergewöhnlicher Stärke und Weisheit – gewissermaßen kann man ihn als den Gandalf von D&D bezeichnen. In Baldur’s Gate 3 spielt er eine entscheidende Rolle in der Geschichte von Gale.

Spieler haben die Möglichkeit, Elminster bereits am Ende von Akt 1 zu treffen. Trotz seines humanoiden Erscheinungsbildes ist der im Spiel auftauchende Elminster ein Konstrukt (Abbild von ihm). Neugierig und aus Spaß entschieden sie sich wohl, ihn einfach einmal anzugreifen, um zu sehen, was passiert.

Spieler erledigen Elminster für 1.000 EXP

Was ist passiert? In einem kürzlich auf Reddit veröffentlichten Beitrag teilt der Spieler Dizak55 seine Begegnung mit Elminster während einer Multiplayer-Kampagne mit Freunden. Die Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt bereits Level 6 erreicht hat, entscheidet sich aus Neugier und Scherz heraus, Elminster herauszufordern. Er schlägt vor: „Wie wäre es, wenn wir schnell speichern und versuchen, einen Magier der Stufe 20 zu töten?“

Trotz der offensichtlichen Überlegenheit des legendären Elminsters und der Tatsache, dass sie gegen einen Level-20-Magier antreten, entscheiden sie sich, ihn zu attackieren. Eigentlich erwarteten sie, vernichtet zu werden – doch sie besiegten ihn.

Dazu schreibt Dizak55:

Durch ein paar glückliche Würfe und die Tatsache, dass es in diesem Spiel keine Zaubersprüche der 9. Stufe gibt, ist es uns tatsächlich gelungen, ihn zu überwältigen und auszuschalten. Wir sind in einem einzigen Kampf von Stufe 6 auf fast Stufe 7 gekommen. Jetzt möchte ich Gale in allen zukünftigen Durchläufen sagen, dass er sich verziehen soll, nur damit ich diese süßen, leckeren 1K XP bekomme. Dizak55 via Reddit

Sind 1.000 XP viel in Baldur’s Gate 3? Es ist sehr viel Erfahrung, was auch an dem Level von Elminsters Abbild liegt. Wie Dizak55 beschrieben hat, haben sie durch den Kampf fast ein ganzes Level (von Stufe 6 auf 7) gemacht. Normalerweise braucht man dafür ein ganzes Weilchen und muss ein paar Quests machen und nicht nur einen Gegner besiegen.

Gibt es auch Beute? Elminster (das Konstrukt) hinterlässt keinen Loot, sondern verflüssigt sich zu einem Wasserhaufen.

Warum ist er so leicht zu besiegen? Das Abbild von Elminster hat in Baldur’s Gate 3 zwar die Erfahrungs-Stufe 20, aber mit Level 20 keinen Zugriff auf jene Zauber, die man nach Level 12 in D&D erhalten kann – also Zauber des siebten bis neunten Grades. Denn die gibt es in Baldur’s Gate 3 normalerweise nicht.

Die Ausnahme sind wohl Bosse. In Akt 2 trefft ihr auf einen Boss, der einen Zugriff auf einen Zauber des 7. Grades hat. Vielleicht hatte er aber auch einfach keinen Zugriff darauf, weil das Konstrukt nun eben nicht der echte Elminster ist.

Warum das Ganze so ist, hat euch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus erklärt: Warum ihr in Baldur’s Gate 3 nur bis Level 12 spielen dürft und warum das gut ist