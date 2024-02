Baldur’s Gate 3: Githyanki-Krippe – Wie ihr sie findet und was ihr machen könnt

Zum Schluss werdet ihr in der Krippe um eine Konfrontation mit dem Inquisitor von Vlaakith nicht herumkommen. Der Kampf gegen Ch’r’ai W’wargaz etwas knifflig. Das liegt vor allem an seiner Fähigkeit namens Mindsteal Link , mit der er sich mit jeder umliegenden Kreatur verbinden kann.

Spottbilliges Item in Baldur’s Gate 3 macht die einfachsten Zauber absurd stark – So bekommt ihr es

In der Krippe findet ihr auch ein heiliges Gemälde von Vlaakith höchstpersönlich, welches ihr anmalen könnt. Dafür müsst ihr nur einen Geschicklichkeits-Wurf von 16 bestehen. Lae’zel wird damit allerdings nicht zufrieden sein, was aber keinen großen Einfluss hat.

Was ihr in der Githyanki-Krippe machen könnt

Wie ihr zu der Krippe kommt (unabhängig von Lae’zel) und was ihr dort machen könnt, erfahrt ihr in diesem Kurz-Guide.

Wenn ihr Lae’zel befreit teilt sie euch mit, dass sie ein Heilmittel kennt, was euch bei eurem Larven-Problem helfen kann. Nach der Befreiung erklärt sie euch, dass sich das Heilmittel in der Githyanki-Krippe befindet. Ihr könnt natürlich auch unabhängig von Lae’zel zur Githyanki-Krippe reisen und es lohnt sich definitiv.

In der Githyanki-Krippe in Baldur’s Gate 3 könnt ihr euch einigen Herausforderungen stellen. MeinMMO verrät euch, wie ihr zu der Krippe kommt und was euch dort erwartet.

