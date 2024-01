Spieler mahnen: Ihr verpasst in Baldur’s Gate 3 wichtige Dinge, wenn ihr nicht genug schlaft

Baldur’s Gate 3 bietet Unmengen an Storys mit verschiedenen Enden und vermutlich hat noch niemand wirklich alles entdeckt. Viele Spieler dürften allerdings Teile der Geschichten ihrer Begleiter verpasst haben, zumindest im ersten Durchlauf – weil das Spiel euch zu viel Druck macht.

Darum solltet ihr oft genug rasten:

Eine lange Rast füllt eure Lebenspunkte und Zauberplätze wieder vollständig auf. Ihr seid danach also vollkommen erholt. Vor allem viele Magie-Klassen brauchen die Rast, um wieder einsatzfähig zu sein.

Noch wichtiger, zumindest für die Story: während einer Langen Rast werden Zwischensequenzen abgespielt, die in den meisten Fällen die Geschichten eurer vorhandenen Begleiter vorantreiben.

Auch bestimmte Quests gehen nur nach einer Rast weiter, weil diese den Tag beendet. Das Spiel zwing euch an einigen Stellen zur Ruhe, aber nicht oft genug, um jede Cutscene zu sehen.

Darum verpassen viele Spieler die Storys: Das Problem bei Baldur’s Gate 3 ist, dass euch das Spiel quasi belügt. Eine Info besagt, dass ihr nur wenige Tage Zeit habt, um die Gedankenschinder-Larve wieder loszuwerden. Das stimmt aber nicht.

Selbst eure Begleiter machen gerne mal Druck. Lae’zel kann es gar nicht abwarten, ihre Krippe zu finden und wäre am liebsten schon gestern dort. Sie verschwindet sogar tatsächlich irgendwann, wenn ihr zu lange wartet. Auch Schattenherz findet ihr an einer anderen Stelle, wenn ihr rastet, ehe ihr sie am Strand trefft.

Ihr könnt sonst aber so lange rasten, wie ihr wollt. Auf die Larve hat das keine Auswirkung. Besonders neue Spieler fallen hier aber immer wieder drauf rein und vermeiden eine Lange Rast so lange wie möglich. Das schränkt Gameplay als auch Story ein.

Ein weiterer Punkt: Es gibt bestimmte Quests, die fehlschlagen können, wenn ihr zu lange wartet. Das Spiel verrät euch aber nicht, welche das sind. Aus Angst, etwas zu verpassen, verzichten etliche Spieler deswegen auf die Rast – und verpassen so erst recht etwas.

In einem Thread auf Reddit postet ein Nutzer eigentlich nur ein Meme darüber, wie viel man futtern muss, wenn man der Reihe nach rastet für die Cutscenes. Darunter ergeben sich jedoch haufenweise nützliche Tipps.

Falls ihr einfach nur Lebenspunkte wiederherstellen wollt, nutzt lieber die kurze Rast. Die verbraucht weder Vorräte noch treibt sie die Zeit voran:

„Wenn ihr nacheinander rastet, macht eine teilweise Rast“

Jetzt nach Weihnachten haben viele Spieler neu mit Baldur’s Gate 3 angefangen oder ihren ersten Durchgang fertig. Im zweiten Anlauf wollen sie dann wirklich alle Geschichten mitnehmen. Sie sagen: wer zu lange am Stück zockt, muss gerne mal 5- bis 6-mal am Stück rasten, um alle Cutscenes zu sehen.

Das gehe schnell in die Vorräte. Der Tipp: Macht eine teilweise Rast. Die verbraucht keinerlei Vorräte und treibt die Story ebenfalls voran, weil dennoch Zeit vergeht. Falls ihr trotzdem Essen verbrauchen wollt, passt auf, nicht versehentlich euren niedlichen Begleiter zu futtern.

Lediglich bei den entsprechenden Quests, die fehlschlagen können, wenn ihr rastet, solltet ihr aufpassen. Hier hilft euch aber unsere Liste als Übersicht, wo ihr tatsächlich unter Zeitdruck seid. Generell gilt aber: Das Spiel scheitert niemals, nur weil ihr gerade gerastet habt.

Die Sache hat aber auch etwas Gutes. Für einige Spieler ist das Verpasste ein Grund, Baldur’s Gate 3 einfach nochmal zu spielen. Es gebe immer so viel zu entdecken, da lohnen sich auch 3 oder 4 Durchgänge. Dass das Spiel so fesselnd ist, liegt aber nicht nur am reinen Umfang. Einer der Chefs verriet kürzlich, dass vor allem Humor für den Erfolg so wichtig ist.