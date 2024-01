In Baldur’s Gate 3 könnt ihr nur 4 Charaktere mitnehmen – es sei denn, ihr werdet kreativ

Baldur’s Gate 3 beschränkt die Größe eurer Party auf maximal vier Charaktere – inklusive eurem eigenen. Auf reddit diskutieren die Spieler daher gerade, wer der vielen Companions bei ihnen Dauercamper ist. Allerdings gibt es einen neuen Mod, der das Problem für euch löst.

Was ist das Party-Limit in Baldur’s Gate 3? In einem regulären Run in Baldur’s Gate 3 könnt ihr gleichzeitig maximal vier verschiedene Gruppenmitglieder haben. In einem Single-Player-Run ist das euer Charakter, also ein Tav oder einer der Origin-Charaktere, sowie drei Companions.

Auch in einem Multi-Player-Run könnt ihr maximal zu viert unterwegs sein. Ist eure Gruppe voll mit Spielern, könnt ihr also Companions wie Lae’zel, Schattenherz und Astarion nicht mit auf die große Abenteuerreise nehmen.

Wie viele Companions gibt es? Insgesamt könnt ihr während des Spiels zehn verschiedene Begleiter freischalten. In Akt 1 trefft ihr sechs davon, die alle mit euch auf dem Nautiloiden unterwegs waren: Lae’zel, Schattenherz, Gale, Wyll, Astarion und Karlach.

Die Begleiter Halsin und Minthara könnt ihr je nachdem, ob ihr einen guten oder bösen Run spielt, in Akt 2 in eure Party aufnehmen. Seit einem Patch sollte es mittlerweile auch möglich sein, Minthara zu rekrutieren, wenn man einen guten Run hat.

Die letzten beiden Begleiter sind Jaheira und Minsc, zwei Charaktere aus dem ersten Spiel der Baldur’s-Gate-Reihe. Jaheira kann am Ende von Akt 2 zu euch stoßen. Minsc hingegen ist erst in Akt 3 zu finden.

Wo und wie ihr alle Companions rekrutiert, könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema Baldur’s Gate 3: Companions – So findet ihr alle Begleiter und schaltet sie frei von Christos Tsogos

Leider passen nur 4 Charaktere in die Party – aber die Spieler sind kreativ

Wen lassen die reddit-User zu Hause? In einem reddit-Thread tauschen sich die Spieler dazu aus, wen sie aus Platzgründen immer im Camp lassen müssen. Ganz vorne mit dabei ist Wyll, der Hexenmeister des Games, sowie die später dazustoßenden Halsin, Jaheira und Minsc.

Dabei hat jeder Spieler ganz eigene Gründe:

LJMLogan: Man bekommt Minsc einfach viel zu spät im Spiel. Das Gleiche zählt auch für Jaheira, auch wenn ich sie einmal mitgenommen habe.

Man bekommt Minsc einfach viel zu spät im Spiel. Das Gleiche zählt auch für Jaheira, auch wenn ich sie einmal mitgenommen habe. Old-Ordinary-6194: Bei mir ist es Halsin. Ich mag Jaheira lieber.

Bei mir ist es Halsin. Ich mag Jaheira lieber. maleficent0: Wyll hängt nur rum, säuft sich ins Koma nehm ich an. Meistens ist Karlach auch da, worüber ich mich schlecht fühle, aber ich mag Lae’zel mehr. Gale und Astarion haben nie Pause.

Wyll hängt nur rum, säuft sich ins Koma nehm ich an. Meistens ist Karlach auch da, worüber ich mich schlecht fühle, aber ich mag Lae’zel mehr. Gale und Astarion haben nie Pause. Api_Biru: Minsc, um ehrlich zu sein. An dem Punkt, wenn er dazu kommt, hat jeder Companion inklusive Tav eine spezifische Rolle im Team, mit denen ich schon vertraut bin.

Minsc, um ehrlich zu sein. An dem Punkt, wenn er dazu kommt, hat jeder Companion inklusive Tav eine spezifische Rolle im Team, mit denen ich schon vertraut bin. Overfailer: Astarion tatsächlich. Eine unpopuläre Meinung, aber ich versteh’ den Typen nicht.

Viele der Spieler sind traurig darüber, dass sie nicht alle Charaktere gleichzeitig im Team haben können. Oder zumindest ein paar mehr. Tatsächlich gibt es mittlerweile aber genau dafür eine Mod.

Mit was für einer Mod lässt sich das Problem umgehen? Die meisten Mods für Baldur’s Gate 3 sind kosmetischer Natur. Dazu zählen Man-Bun-Gale oder Mods, die euch frühen Zugriff auf die seltenen Camp-Klamotten aus Akt 3 geben.

Mit Party Limit Begone auf Nexusmod hingegen könnt ihr das Base-Game-Gruppenlimit umgehen. Die Mod erhöht das Gruppenlimit von vier auf maximal 16. Das sind mehr als genug Plätze für alle 10 möglichen Companions und noch fünf weitere Mitspieler.

Das ermöglicht es euch, all die verschiedenen Dialoge zwischen den Charakteren zu hören. Zudem könnt ihr alle Companion-Storylines vorantreiben, ohne euer Team durchtauschen zu müssen.

Der Nachteil ist, dass das Balancing des Games komplett nutzlos ist. Sämtliche Kämpfe in allen Schwierigkeitsgraden sind immer darauf ausgelegt, dass ihr sie mit maximal vier Gruppenmitgliedern bestreitet – eventuell noch mit der Hilfe von Beschwörungen.

Wenn aber 16 Charaktere auf Level 12 beim Endboss in Akt 3 aufkreuzen, wird es vermutlich ein eher kurzes Vergnügen.

Zuletzt veröffentlichte Larian Studios übrigens Hotfix 16 für das Game. Neben vielen Bugfixes gibt es nun aber ein neues größeres Problem: Nach dem letzten Hotfix können einige Spieler wichtige Quests nicht mehr abschließen.