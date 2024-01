Baldur’s Gate 3: Nach dem letzten Hotfix können einige Spieler wichtige Quests nicht mehr abschließen

Es bleibt abzuwarten, wie zügig Larian Studios auf die Probleme reagieren wird. In der Zwischenzeit könnt ihr die vorgeschlagenen Lösungen ausprobieren und eure Mods deaktivieren, um zu schauen, ob ihr dadurch das Problem in den Griff bekommt.

Die betroffenen Spieler ermutigen sich gegenseitig dazu, alle entdeckten Bugs direkt an Larian Studios zu melden, damit das Entwicklerteam umgehend reagieren kann. Einige betonen, dass Hotfix 17 so schnell wie möglich benötigt wird. Andere sorgen sich um ihren Run im knallharten Honour Mode , wo jeder kleine Fehler zum Game Over führen kann.

