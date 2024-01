Chef von Baldur’s Gate 3 haut kryptischen Tweet über sein nächstes Projekt raus, Fans rätseln fieberhaft

Der Chef von Larian, Swen Vincke, arbeitet schon nicht mehr an Baldur’s Gate 3, sondern an seinem nächsten Projekt. Was genau das ist, weiß wohl nur er. Trotzdem spricht er schon darüber auf X (ehemals Twitter) und sorgt für dutzende Theorien und Diskussionen darüber, was wohl als nächstes vom Studio des besten Spiels 2023 kommen mag.

Das ist der Tweet: In einem Post auf X vom 8. Januar 2024 teilt Swen Vincke seinen aktuellen Enthusiasmus. Er habe nach 4 Monaten endlich herausgefunden, was Akt 1 seines nächsten „Dings“ werden solle.

Nach vielen verworfenen Ideen habe er endlich eine Richtung gefunden. So eine Arbeit könne frustrierend sein, aber am Ende hülfen sogar solche verworfenen „Drafts“ bei der Entwicklung. Irgendwie könne man sie sicherlich noch einbauen.

Nach Monaten, in denen er sich selbst als Versager fühlte, weil alle nach dem roten Faden fragten, fühle er nun endlich wieder Begeisterung. Und die wolle er teilen.

Warum ist das spannend?

Larian Studios ist ein unabhängiger Entwickler, der vor allem bei RPG-Fans bekannt ist. Das Team hat sich mit der Divinity-Reihe einen Namen gemacht, einige der besten Rollenspiele überhaupt.

Nach Jahren der Entwicklung erschien im August 2023 dann Baldur’s Gate 3, die Fortsetzung einer alten Spiele-Reihe. Es schlug ein und schon bald hieß es: das Spiel setzt neue Maßstäbe fürs Gaming.

Der Erfolg hat die Entwickler selbst überrascht. Statt der geplanten 100.000 Spieler kamen Millionen. Baldur’s Gate 3 wurde zum Game Of The Year 2023.

Entsprechend warten nun tausende Fans gespannt darauf, was als nächstes von Swen Vincke und seinem Team kommen wird.

Kollege Michael Graf von der GameStar erklärt, warum der Erfolg des Spiels kein Zufall war:

„Warum fühle ich mich nun geteased?“

Vincke sagt deutlich: was er da schreibt, soll kein Teaser für eine Ankündigung sein. Es dauere noch einige Zeit, bis das Studio über das sprechen könne, an was er gerade arbeitet. Trotzdem laufen die Gerüchte heiß und die Diskussion schwappt schnell auf Reddit und Co. über.

Die Fans überlegen, an was Swen Vincke wohl arbeiten könnte. Die größte Vermutung und der größte Wunsch sind nach aktuellem Stand eine Fortsetzung von Divitiny: Original Sin 2 und ein DLC für Baldur’s Gate 3.

Beides ist allerdings eher unwahrscheinlich: Vincke sagte bereits zuvor in einem Interview, dass das Team erst einmal keine so umfangreichen RPGs mehr angehen wolle (via YouTube). Und an Baldur’s Gate 3 arbeitet Vincke ohnehin nicht mehr, er widmet sich bereits anderen Projekten.

Und woran arbeitet Swen Vincke nun? Bereits im Dezember 2023 twitterte der Chef, dass er an einem neuen Angel-Spiel arbeiten würde. Ob das nur ein Witz war oder nicht, lässt sich nicht genau sagen – die Resonanz war aber sehr positiv. Viele Fans würden das spielen.

Vincke schreibt, dass das neue Projekt „nicht das ist, was ihr denkt“, Divinity würde demnach also ebenfalls rausfallen. Es gibt Spekulationen über ein Science-Fiction-Spiel, aber noch nichts Konkretes.

Klar ist anscheinend lediglich, dass es sich tatsächlich um ein neues Spiel handelt und nicht um ein Buch oder eine Serie. Das steht ausdrücklich in Vinckes Profil.

Auch ein Datum fehlt noch, allerdings gibt es hier schon grobe Anhaltspunkte. Der Larian-Chef etwa reagierte auf eine scherzhafte Reaktion für das „GOTY 2029“ damit, dass er sich erst wehren wollte – dann aber seine Finger gezählt habe. Es wird also wohl noch eine Weile dauern, bis wir mehr wissen. Wenn ihr konkrete Infos zu kommenden Spielen wollt, findet ihr hier die 5 aussichtsreichsten neuen MMORPGs für 2024 und darüber hinaus.