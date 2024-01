Humor ist allerdings nicht der einzige Grund für den Erfolg von Baldur’s Gate 3. Das Spiel war vor dem Release viele Jahre in Entwicklung und einen guten Teil der Zeit sogar bereits spielbar. Das ist eigentlich etwas, das in der Industrie absolut verpönt ist. Bei Baldur’s Gate 3 hat es aber geklappt: weil viele Fans das Spiel früh gezockt haben, wurde es zu einem so großen Hit .

Barbaren sind traditionell eher „dumm“ und haben entsprechend recht simple Reaktions-Möglichkeiten , die aber in der Community enorm gut ankommen, weil sie in der entsprechenden Situation einfach komisch sind.

Douse erklärt, dass diese Erkenntnis schon in den 1950er-Jahren gewonnen wurde. Damals kam die „Jungle Cruise“ in den Disney-Freizeitparks auf, eine Art Doku-Achterbahn. Walt Disney selbst habe eine Mutter sagen hören, dass sie diese Bahn nicht fahren werde, weil sie die schon kenne.

[…] Wir haben uns darauf fokussiert, wie lustig das Teilen von Information sein kann, genauso sehr wie die Qualität der Botschaft an sich. Als wir das getan haben, ging das Engagement durch die Decke und die Leute fingen an, den „Ritt“ der Kampagne zu genießen. Wenn ich eine Sache während Baldur’s Gate 3 gelernt habe, dann dass du die Leute zum Lächeln bringen musst, um ein echtes Gefühld er Resonanz zu erzeugen […] Humor ist der Motor der Geduld.

Das macht das Spiel so gut: In einem längeren Tweet teilt Michael Douse eine wichtige Erkenntnis, die das Entwickler-Team bei der Entwicklung gewonnen hat. Er sagt: Humor sei der Schlüssel zum Erfolg.

