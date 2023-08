Baldur’s Gate 3: Ceremonial Weapons und wie ihr mit ihnen ein starkes Item erhaltet

Magische Waffen, Schilde und Rüstungen gibt es in Baldur’s Gate 3 im Überfluß. Wer aber schon in Akt 1 ein besonders starkes Item erhalten will, löst das Rätsel der Ceremonial Weapons. Wo ihr die Zeremoniewaffen findet und wie ihr den Streitkolben “Lathanders Blut” erhaltet, lest ihr hier.

Wenn ihr in Akt 1 den Berpass erkundet, besucht ihr am besten das Kloster Rosenmorg. Dort findet ihr die Githyanki-Krippe und könnt unter anderem “Lathanders Blut” erhalten. Die Waffe wurde von Lathander, dem Gott des Klosters, gesegnet.

Sie macht 8-13 Schaden pro Schlag. Mit der Fähigkeit “Lathanders Segen” könnt ihr einmal pro langer Rast “auferstehen”: Sollten die Lebenspunkte des Trägers auf 0 fallen, erhalten er und alle Verbündeten in einem Radius von neun Metern 2-12 bzw. 2-6 Lebenspunkte zurück. Zudem könnt ihr mit der Waffe “Sonnenstrahl” zaubern sowie Unholde und Untote blenden.

Um den Streitkolben allerdings freizuschalten, benötigt ihr die sogenannten Zeremoniewaffen.

So erhaltet ihr die Ceremonial Weapons

Um euch “Lathanders Blut” zu sichern, benötigt ihr die drei Zeremoniewaffen: Die Zeremonienaxt, den Zeremonienhammer und den Zeremonienstreitkolben.

Den Zeremonienstreitkolben könnt ihr kurz nach Betreten des Klosters einsammeln: Wenn ihr vor dem Eingang steht, könnt ihr durch ein zersprungenes Buntglasfenster klettern. Einer der sich dort betrinkenden Kobolde trägt ihn bei sich.

Wenn ihr weiter klettert findet ihr eine magisch versiegelte Tür. Mit etwas Fingerfertigkeit könnt ihr sie aber einfach öffnen. Leider versperrt euch auch dann noch ein Geisterbeschützer den Weg. Er muss besiegt werden, damit ihr die Zeremonienaxt bekommen könnt.

Der Geisterbeschützer ist zäh, aber besiegbar.

Auf dem Dach des Klosters findet ihr schließlich zwei Adler. Sie haben den Zeremonienstreitkolben bei sich. Die beiden sind ein Teil einer anderen Quest, die ihr von einem kleinen Vogel erhalten könnt.

Wenn ihr das Nest berührt, greifen euch die Adler sofort an.

Wenn ihr das jedoch ansprecht oder gar das Nest berührt, müsst ihr kämpfen. Alternativ könnt ihr auch unsichtbar an das Nest heranschleichen und die Waffe stibitzen.

Mit den Zeremoniewaffen “Lathanders Blut” freischalten

Im Kloster findet ihr einen Raum mit mehreren Altären und einem Buntglasfenster – im Boden. Nun müsst ihr eure Beute auf die entsprechenden Altare legen. Lest dafür die Tafeln: Der Hammer gehört zum Saat-Altar, die Axt zu Vaseid und der Streitkolben zu Stockhalt.

Der Zeremonienraum gibt euch mehr Informationen über den ursprünglichen Zweck des Klosters.

Theoretisch könnt ihr auch Waffen des benötigten Typen nehmen, die nicht die konkreten Zeremoniewaffen sind. Wenn ihr sie aber bereits eingesammelt habt, könnt ihr sie direkt verwenden und danach wieder mitnehmen.

Habt ihr alles richtig gemacht, öffnet sich eine geheime Tür. Nehmt das dahinter versteckte Wappen mit.

Der nächste Schritt führt euch in die Githyanki-Krippe im Keller des Klosters. Bahnt euch den Weg in den nördlichsten Raum. Dort auf der linken Seite findet ihr zwei Statuen, die es zu drehen gilt.

Leider ist der Mechanismus sehr lange nicht genutzt worden. Nutzt den Zaubern “Schmieren” oder ein bis zwei Flaschen Öl. Das Schmiermittel lässt euch die Statuen wieder verwenden.

Schreitet durch die nun geöffnete Tür und folgt dem Pfad. Als nächstes versperrt euch eine magische Tür den Weg. Ihr schaltet sie aus, in dem ihr den blauen Kristall an der Wand zerstört.

Geht ihr den Weg nach links weiter, müsst ihr einen zweiten solchen Kristall beseitigen. Es folgen ein paar Fallen, die ihr überspringen oder entschärfen könnt. Zuletzt müsst ihr noch einen dritten Kristall zerstören.

Nun steht ihr vor “Lathanders Blut”. Um beim Entwenden der Waffe nicht den Sicherheitsmechanismus auszulösen, müsst ihr den Streitkolben nehmen und das vorab eingesammelte Siegel auf dem Sockel platzieren.

Wichtig: Wenn ihr das Siegel nicht erhaltet, könnt ihr den Streitkolben trotzdem holen. Der Mechanismus erkennt euch mit dem Siegel jedoch als der sogenannte “Dämmermeister” und bricht die Selbstzerstörung ab. Habt ihr es aber nicht dabei, müsst ihr innerhalb von vier Zügen das Kloster verlassen, um nicht mit in die Luft gesprengt zu werden.

Alternativ könnt ihr auch versuchen, die vier Energiekerne rechtzeitig zu zerschießen. Wo keine Energie, da keine Explosion.

