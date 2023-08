Baldur’s Gate 3: Bestes Shadowheart Build – So spielt ihr eure Klerikerin richtig

Schutzgeister bietet euch sowohl offensive als auch defensive Optionen. Ihr beschwört dabei einen Geist, der die Bewegungsgeschwindigkeit in der Nähe befindlicher Gegner halbiert. Gegner, die in den Bereich des Geistes treten, erhalten Schaden.

Die Domäne des Lebens eignet sich am besten für Schattenherz. Durch ihr Heilen und das Beschützen ist sie eine gute Bereicherung für eurer Team. Den Fokus bei den Attributen setzt ihr dementsprechend am ehesten auf Weisheit. Stärke und Konstitution sind als Sekundärwerte wichtig.

Wer ist Schattenherz? Schattenherz ist eine Halbelfe. Am Anfang des Spiels findet ihr sie auf dem Schiff des Gedankenschinders. Sie ist die zweite Begleiterin, die ihr im Spiel finden könnt. Wie ihr sie am Anfang direkt befreit, seht ihr bei unseren Kollegen von der GameStar .

Die eigene Gruppe ist in Baldur’s Gate 3 ein wichtiger Bestandteil des Feelings. Einer der ersten Begleiter, die man treffen kann, ist Schattenherz. Welche Zauber ihr am besten mitnehmt, erfahrt ihr in diesem Guide.

