Baldur’s Gate 3: Spieler fordern eine Armee aus Fischmenschen, wären bereit, „unkluge Summen an Geld“ zu zahlen

In Baldur’s Gate 3 kommen Spieler immer wieder auf interessante Ideen. Spieler verlangen nach einer ungewöhnlichen Ergänzung: Eine Armee aus Fischmenschen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Seit dem Release von Baldur’s Gate 3 im August 2023 hat die Community immer wieder ihre Ideen für das Spiel geäußert. Eine der neuesten und vielleicht ungewöhnlichsten Forderungen betrifft die Möglichkeit, eine Armee aus Fischmenschen zu beschwören. Ja, richtig gehört – Fischmenschen.

Auf Reddit macht derzeit ein Thread die Runde, in dem Spieler und Spielerinnen von den Entwicklern von Baldur’s Gate 3, Larian Studios, die Einführung der Kuo-Toa als beschwörbare Begleiter oder als spielbares Volk fordern.

Spieler sehnen sich nach einer Armee aus Fischmenschen

Wer sind überhaupt die Kuo-Toa? Kuo-Toa sind quasi humanoide Fischwesen, die sowohl in D&D als auch in Baldur’s Gate 3 vorkommen. Ihr Ursprung liegt in den tiefen Meeren und Gewässern, wo sie in verborgenen Städten und Kulten leben.

Sie gelten als bizarre und grausame Kreaturen, die äußerst hinterlistig sind. Die Kuo-toa waren einst Sklaven der Gedankenschinder, haben sich aber befreit und die Fähigkeit erlangt, ihre Götter durch ihren eigenen Glauben zu manifestieren.

Was genau fordern die Spieler und Spielerinnen? Ein Spieler schlägt auf Reddit vor, dass nachdem man zum Mahkloompah (dem neuen Gott der Kuo-Toa) wird, die Option bestehen sollte, eine Armee aus diesen ungewöhnlichen Verbündeten für den finalen Kampf herbeizurufen.

Die Idee einer Fischmenschenarmee scheint bei vielen Spielern Anklang zu finden. In den Kommentaren zu dem Thread äußern sich Spieler begeistert über die Vorstellung, mit einer Horde von Kua-Toa in den Kampf zu ziehen. Ein Spieler meint sogar, dass er bereit wäre, unkluge Summen an Geld zu zahlen, um ein Kuo-Toa-DLC für Baldur’s Gate 3 zu bekommen.

Ein weiterer interessanter Aspekt, der in dem Thread zur Sprache kommt, ist die Forderung nach einem spielbaren Origin-Kuo-Toa. Mit der Mod Fantastical Multiverse könnt ihr zumindest als das Fisch-Volk Locathah durch Faerûn reisen.

Einige Spieler möchten die Möglichkeit haben, als Kuo-Toa zu beginnen. Die Beziehung zwischen einem Kuo-Toa-Charakter und den anderen Gefährten im Spiel könnte sicherlich zu einigen interessanten Dialogen und Handlungssträngen führen.

Wo treffe ich die Kuo-Toa? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr an einem versteckten Ort im Underdark (X: 75, Y: -240) auf die Kuo-Toa treffen und zum Fischgott werden. Sie haben ihren Gott namens BOOOAL erschaffen, der eigentlich eine Rotkappe ist. Durch die Anbetung der Kuo-Toa ist er allerdings viel stärker geworden.

Ihr könnt das Volk mit Skill-Checks davon überzeugen, dass BOOOAL kein richtiger Gott ist. Wenn ihr dann BOOOAL tötet, könnt ihr von den Kuo-Toa zu einem Gott ernannt werden.

Hinweis: Wenn ihr stattdessen BOOOAL ein Opfer bringt, stirbt einer euer Gefährten und bleibt dauerhaft tot. Dafür bekommt ihr einen dauerhaften Buff, wodurch ihr einen Vorteil bei Angriffswürfen gegen blutende Ziele erhaltet.

Ihr könnt aber auch BOOOAL quasi dienen, indem ihr für ihn tötet. Dafür gibt er euch eine Sichel, die den gleichen Effekt wie der Buff hat – aber an die Waffe gebunden ist.

Gefallen euch die Kuo-Toa auch so gut? Was meint ihr zu den Ideen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

