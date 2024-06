Baldur’s Gate 3: Spieler findet einen Weg, die schlimmste Tat zu begehen und alle Begleiter zu behalten

Andere kritisieren so ein Vorgehen aber auch. Denn manchmal gehören Entscheidungen und ihre Konsequenzen einfach zu einem Spiel dazu und schlechte Auswirkungen sollten respektiert werden. So sieht das etwa der Streamer Josh Strife Hayes, der sich beim Zocken von Mass Effect nichts von der Community vorschreiben lässt.

Was bringt das? Der große Vorteil dieser Methode ist, dass ihr sowohl Karlach und Wyll als auch Minthara in eurer Gruppe haben könnt. Das ist ansonsten nur mit einigen Umwegen oder gar Exploits möglich. Außerdem könnt ihr so eine der wohl interessantesten Liebes-Szenen im Spiel haben (mit Minthara), ohne dabei auf wichtige Begleiter wie Karlach und Wyll (und somit auch Mizora) verzichten zu müssen.

Experte erklärt, warum ein Item in Diablo 4 euch gerade absurd stark macht, verwandelt Minions in Uber Bosse

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to