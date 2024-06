Josh Strife Hayes erklärt, wie man Rollenspiele richtig falsch spielt

Alle Leute sagen mir: Du musst das machen und du musst jenes machen. Wenn ich das alles machen würde, dann spiele ich nicht als Commander Shepard. Dann würde ich nur tun, was der Guide mir sagt. Warum ich mich gegen eure Vorschläge so wehre:

Ich kann das Spiel nicht so spielen, wie ihr das von mir wollt. Und ich kann das Spiel nicht spielen, um die „optimale Story“ zu haben. Ich kann das Spiel nur so spielen, wie ICH es spiele und ich kann die Konsequenzen akzeptieren.

Wer spricht da? Der Streamer ist Josh Strife Hayes bietet immer mal wieder interessante Analysen und Ansichten rund um Videospiele. Auf Twitch und YouTube streamt er oder veröffentlicht seine Videos. Wir haben schon in der Vergangenheit über ihn berichtet, etwa als er die Probleme von parasitären Systemen in MMORPGs beleuchtet hat oder warum er Geld von Blizzard ablehnte, um WoW zu bewerben .

Dabei bekommt er aus der Zuschauerschaft immer wieder Anweisungen, was er doch im Spiel tun und lassen soll. Er hat sich die Zeit genommen, dem Chat einmal zu erklären, warum man sich so jede RPG-Erfahrung verdirbt.

